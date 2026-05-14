Последние данные об атаке на Харьков: фото с места удара

Коммунальщики устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

В Шевченковском районе Харькова продолжаются работы после утренней атаки российских дронов. Из-за взрывов за медицинской помощью обратились 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали. На местах ударов работают спасатели, медики и коммунальные службы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и сняли последствия.

Атака на Харьков

В Шевченковском районе Харькова после утренней атаки российских дронов продолжается ликвидация последствий удара. Из-за взрывов за медицинской помощью обратились 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали, а три человека находятся в тяжелом состоянии.

Дыра в стекле. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Коммунальщики на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Сейчас в больницах остаются 12 пострадавших. Все они получили взрывные травмы и находятся под наблюдением медиков.

Кровь на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Коммунальщики убирают стекло. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Работа служб

После взрывов в районе продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Специалисты обследуют территорию, убирают обломки и фиксируют последствия атаки.

Читайте также:

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Информацию о повреждениях и масштабах разрушений еще уточняют.

Разбитая витрина. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 мая российские войска атаковали поселок Золочев дронами. По словам начальника громады Виктора Коваленко, один из беспилотников попал в дом культуры. Из-за удара здание получило повреждения. Еще два удара пришлись по частному сектору — изуродованы жилой дом, два гаража и электросети.

Также Новини.LIVE писали, что вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.