Останні дані про атаку на Харків: фото з місця удару

Комунальники усувають наслідки.

У Шевченківському районі Харкова тривають роботи після ранкової атаки російських дронів. Через вибухи по медичну допомогу звернулися 15 людей. Частину постраждалих госпіталізували. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки.

Атака на Харків

У Шевченківському районі Харкова після ранкової атаки російських дронів триває ліквідація наслідків удару. Через вибухи по медичну допомогу звернулися 15 людей. Частину постраждалих госпіталізували, а троє людей перебувають у важкому стані.

Наразі у лікарнях залишаються 12 постраждалих. Усі вони отримали вибухові травми та перебувають під наглядом медиків.

Робота служб

Після вибухів у районі продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Фахівці обстежують територію, прибирають уламки та фіксують наслідки атаки.

Інформацію щодо пошкоджень і масштабів руйнувань ще уточнюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 травня російські війська атакували селище Золочів дронами. За словами начальника громади Віктора Коваленка, один із безпілотників влучив у будинок культури. Через удар будівля зазнала пошкоджень. Ще два удари припали по приватному сектору — понівечені житловий будинок, два гаражі та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.