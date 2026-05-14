Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Останні дані про атаку на Харків: фото з місця удару

Останні дані про атаку на Харків: фото з місця удару

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 11:47
Останні дані про атаку на Харків: фото з місця удару
Комунальники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

У Шевченківському районі Харкова тривають роботи після ранкової атаки російських дронів. Через вибухи по медичну допомогу звернулися 15 людей. Частину постраждалих госпіталізували. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки.

Атака на Харків

У Шевченківському районі Харкова після ранкової атаки російських дронів триває ліквідація наслідків удару. Через вибухи по медичну допомогу звернулися 15 людей. Частину постраждалих госпіталізували, а троє людей перебувають у важкому стані.

Наслідки атаки на Харків 14 травня
Діра у склі. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Наслідки атаки на Харків 14 травня
Комунальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Наразі у лікарнях залишаються 12 постраждалих. Усі вони отримали вибухові травми та перебувають під наглядом медиків.

Наслідки атаки на Харків 14 травня
Кров на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Останні дані про атаку на Харків: фото з місця удару - фото 4
Комунальники прибирають скло. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Робота служб

Після вибухів у районі продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Фахівці обстежують територію, прибирають уламки та фіксують наслідки атаки.

Читайте також:
Наслідки атаки на Харків 14 травня
Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Інформацію щодо пошкоджень і масштабів руйнувань ще уточнюють.

Наслідки атаки на Харків 14 травня
Розбита вітрина. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 травня російські війська атакували селище Золочів дронами. За словами начальника громади Віктора Коваленка, один із безпілотників влучив у будинок культури. Через удар будівля зазнала пошкоджень. Ще два удари припали по приватному сектору — понівечені житловий будинок, два гаражі та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.

Харків обстріли фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації