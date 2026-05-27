Последний звонок в Харькове: цены на цветы пошли вверх

В Харькове перед завершением учебного года выросли цены на цветы и праздничные букеты. Больше всего покупатели тратят на розы, пионы и готовые композиции. В среднем цветочная продукция подорожала на 5-15% по сравнению с прошлым годом. Самыми дорогими остаются большие букеты и композиции в корзинах.

Спрос перед праздником

В городском Департаменте административных услуг и потребительского рынка проанализировали цены на цветы накануне школьных праздников. По данным специалистов, розы в магазинах и на рынках продают по 50-150 гривен за штуку. Стоимость зависит от сорта, высоты цветка и оформления.

Подорожание связано с сезонным спросом накануне последнего звонка. Также влияет рост расходов на доставку цветов.

Цены на цветы

Хризантемы стоят в среднем 100-120 гривен, альстромерии — 50-70 гривен, а эустомы — от 150 до 180 гривен. Герберы и ромашки продают по 70-90 гривен за цветок. Также вырос спрос на пионы, которые сейчас стоят от 100 до 160 гривен.

Стоимость букетов

Готовые букеты обойдутся минимум в 700 гривен. Если речь идет о больших композициях в корзинах, то их цена стартует от 500 гривен и может быть значительно выше в зависимости от количества цветов и оформления.

Дата последнего звонка

В большинстве школ Харькова праздничные мероприятия по случаю завершения учебного года запланированы на 29 мая 2026 года. В то же время учебные заведения могут самостоятельно менять дату проведения последнего звонка в зависимости от ситуации с безопасностью и формата обучения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове открыли новую подземную школу, рассчитанную на 1800 учеников. Это первое такое заведение в Слобожанском районе города. Строительство длилось около года и финансировалось из городского и государственного бюджетов. Однако таких школ необходимо еще более десяти, чтобы покрыть все потребности.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове очно учится почти 20 тысяч детей. Также работают подземные школы, первую открыли в 2024 году, еще 6 — в 2025-м, восьмую — в январе 2026 года. По ее словам, это полноценные школы с учебными кабинетами, медицинскими пунктами и вентиляцией, которые работают в 2 смены.