Останній дзвоник у Харкові: ціни на квіти пішли вгору

У Харкові перед завершенням навчального року зросли ціни на квіти та святкові букети. Найбільше покупці витрачають на троянди, півонії та готові композиції. У середньому квіткова продукція подорожчала на 5-15% порівняно з минулим роком. Найдорожчими залишаються великі букети та композиції в кошиках.

Попит перед святом

У міському Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку проаналізували ціни на квіти напередодні шкільних свят. За даними фахівців, троянди в магазинах і на ринках продають по 50-150 гривень за штуку. Вартість залежить від сорту, висоти квітки та оформлення.

Подорожчання пов'язане із сезонним попитом напередодні останнього дзвоника. Також впливає зростання витрат на доставку квітів.

Ціни на квіти

Хризантеми коштують у середньому 100-120 гривень, альстромерии — 50-70 гривень, а еустоми — від 150 до 180 гривень. Гербери та ромашки продають по 70-90 гривень за квітку. Також зріс попит на півонії, які зараз коштують від 100 до 160 гривень.

Вартість букетів

Готові букети обійдуться щонайменше в 700 гривень. Якщо йдеться про великі композиції в кошиках, то їхня ціна стартує від 500 гривень і може бути значно вищою залежно від кількості квітів та оформлення.

Дата останнього дзвоника

У більшості шкіл Харкова святкові заходи з нагоди завершення навчального року заплановані на 29 травня 2026 року. Водночас навчальні заклади можуть самостійно змінювати дату проведення останнього дзвоника залежно від безпекової ситуації та формату навчання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобожанському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові очно навчається майже 20 тисяч дітей. Також працюють підземні школи, першу відкрили у 2024 році, ще 6 — у 2025-му, восьму — у січні 2026 року. За її словами, це повноцінні школи з навчальними кабінетами, медичними пунктами та вентиляцією, які працюють у 2 зміни.