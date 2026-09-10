Ночной удар по Харькову: трое пострадавших и разрушения

Последствия удара по Харькову: жители о пережитом ужасе
Поздно вечером 9 сентября российские войска вновь атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Слободской район, где пострадали три человека. В результате атаки повреждены семь многоэтажных домов, выбито более 100 окон и повреждены электросети. Еще два района города подверглись ударам, но там обошлось без пострадавших. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия атаки.
Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте атаки и запечатлела последствия.
Сильный взрыв
Вечером 9 сентября РФ атаковала Харьков. Одна из жительниц рассказала, что во время удара находилась дома вместе с мужем. Сначала он услышал сильный свист и подумал, что воздушная цель пролетает мимо дома. Однако через несколько секунд раздался взрыв, после которого в квартире выбило окна.
"Создалось впечатление, что что-то летит мимо нас, мимо окон. Затем раздался сильный взрыв — разбило все стекла. Стекла в одной комнате. В тот момент я ничего не думала, просто сидела и смотрела. Началась паника", — рассказала женщина.
После взрыва жильцы вышли в коридор, поскольку опасались повторной атаки. По словам женщины, второго удара рядом они уже не слышали.
Громче, чем обычно
Другая жительница также находилась дома, когда раздался взрыв. Её дом расположен недалеко от места попадания. Женщина говорит, что взрыв был очень громким и сильно её напугал.
"Были дома. Это где-то второй дом отсюда. Было очень громко. Испугались, конечно, потому что такого не было с начала войны. В общем, мы уже привыкли к шуму, но было очень громко", — рассказала женщина.
Последствия атаки
В Слободском районе Харькова повреждены семь многоэтажных домов. В них выбито более 100 окон. Также повреждены электросети.
Еще два попадания зафиксировали в Киевском и Холодногорском районах. В Киевском районе дрон попал в автомобиль, а в Холодногорском районе удар пришелся вблизи многоэтажных домов. Там, по предварительным данным, люди не пострадали.
В настоящее время коммунальные службы работают на местах и устраняют последствия российской атаки.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 3 сентября атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.
Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали железнодорожный поезд в Харьковской области. Удар беспилотника зафиксировали утром 9 сентября возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали шесть человек, на месте работают медики и спасатели.