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Главная Харьков Последствия удара по Харькову: жители о пережитом ужасе

Последствия удара по Харькову: жители о пережитом ужасе

Ua ru
10 сентября 2026 13:49
Репортаж
Ночной удар по Харькову: трое пострадавших и разрушения
Коммунальщики забивают окна. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Поздно вечером 9 сентября российские войска вновь атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Слободской район, где пострадали три человека. В результате атаки повреждены семь многоэтажных домов, выбито более 100 окон и повреждены электросети. Еще два района города подверглись ударам, но там обошлось без пострадавших. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия атаки.

Журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова побывала на месте атаки и запечатлела последствия.

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Сильный взрыв

Вечером 9 сентября РФ атаковала Харьков. Одна из жительниц рассказала, что во время удара находилась дома вместе с мужем. Сначала он услышал сильный свист и подумал, что воздушная цель пролетает мимо дома. Однако через несколько секунд раздался взрыв, после которого в квартире выбило окна.

"Создалось впечатление, что что-то летит мимо нас, мимо окон. Затем раздался сильный взрыв — разбило все стекла. Стекла в одной комнате. В тот момент я ничего не думала, просто сидела и смотрела. Началась паника", — рассказала женщина.

Наслідки обстріду Харкова
Жительница поврежденного дома об атаке. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

После взрыва жильцы вышли в коридор, поскольку опасались повторной атаки. По словам женщины, второго удара рядом они уже не слышали.

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РФ атакувала Харків
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Громче, чем обычно

Другая жительница также находилась дома, когда раздался взрыв. Её дом расположен недалеко от места попадания. Женщина говорит, что взрыв был очень громким и сильно её напугал.

"Были дома. Это где-то второй дом отсюда. Было очень громко. Испугались, конечно, потому что такого не было с начала войны. В общем, мы уже привыкли к шуму, но было очень громко", — рассказала женщина.

Обстріл Харкова 9 вересня
Жительница соседнего дома о взрыве. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Последствия атаки

В Слободском районе Харькова повреждены семь многоэтажных домов. В них выбито более 100 окон. Также повреждены электросети.

Наслідки обстрілу Харкова
Выбитые окна в здании. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Еще два попадания зафиксировали в Киевском и Холодногорском районах. В Киевском районе дрон попал в автомобиль, а в Холодногорском районе удар пришелся вблизи многоэтажных домов. Там, по предварительным данным, люди не пострадали.

РФ атакувала Харків
Осколки окон. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В настоящее время коммунальные службы работают на местах и устраняют последствия российской атаки.

Обстріл Харкова 9 вересня
Воронка после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
РФ атакувала Харків
Коммунальщики ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 3 сентября атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали железнодорожный поезд в Харьковской области. Удар беспилотника зафиксировали утром 9 сентября возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали шесть человек, на месте работают медики и спасатели.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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