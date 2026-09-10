Нічний удар по Харкову: троє постраждалих і руйнування

Комунальники забивають вікна. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Пізно ввечері, 9 вересня, російські війська знову атакували Харків. Один із ударів припав на Слобідський район, де постраждали троє людей. Унаслідок атаки пошкоджені сім багатоповерхівок, вибиті понад 100 вікон та електромережі. Ще два райони міста зазнали ударів, але там обійшлося без постраждалих. Комунальники працюють на місцях та усувають наслідки атаки.

Журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова побувала на місці атаки та зафіксувала наслідки.

Реклама

Сильний вибух

Ввечері, 9 вересня РФ атакувала Харків. Одна із мешканок розповіла, що під час удару перебувала вдома разом із чоловіком. Спочатку він почув сильний свист і подумав, що повітряна ціль пролітає повз будинок. Однак за кілька секунд пролунав вибух, після якого у квартирі вибило вікна.

"Було враження, що летить повз нас, повз вікна. Потім сильний вибух — побило все скло. Скло в одній кімнаті. У той момент я нічого не думала, просто сиділа і дивився. Була паніка", — розповіла жінка.

Мешканка пошкодженого будинку про атаку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Після вибуху мешканці вийшли в коридор, оскільки побоювалися повторної атаки. За словами жінки, другого удару поруч вони вже не чули.

Читайте також:

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Гучніше, ніж зазвичай

Інша мешканка також перебувала вдома, коли пролунав удар. Її будинок розташований неподалік від місця влучання. Жінка каже, що вибух був дуже гучним та сильно її налякав.

"Перебували вдома. Це десь другий будинок звідси. Дуже гучно було. Злякалися, звичайно, бо такого не було з початку війни. Загалом ми вже звикли до шуму, але було дуже гучно", — розповіла жінка.

Жителька сусіднього будинку про вибух. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наслідки атаки

У Слобідському районі Харкова пошкоджені сім багатоповерхових будинків. У них вибило понад 100 вікон. Також пошкоджені електромережі.

Вибиті вікна в будівлі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Ще два влучання зафіксували у Київському та Холодногірському районах. У Київському районі дрон поцілив в автомобіль, а у Холодногірському районі удар стався поблизу багатоповерхових будинків. Там, за попередніми даними, люди не постраждали.

Уламки вікон. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наразі комунальні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки російської атаки.

Вирва після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Комунальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці, 3 вересня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували залізничний потяг на Харківщині. Удар безпілотника зафіксували вранці 9 вересня біля села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. Попередньо постраждали шестеро людей, на місці працюють медики та рятувальники.