На Харьковщине россияне обстреляли дома и ферму: есть жертвы

Спасатели тушат пожар, вызванный обстрелами со стороны РФ. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В течение 9 октября россияне атаковали девять населенных пунктов Харьковской области ракетами, авиабомбами и дронами. В результате ударов пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Еще один мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия и ферму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

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Внутри помещения повреждены бетонные конструкции, а пол усыпан обломками. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия обстрелов Харьковской области 9 октября

По данным Олега Синегубова, больше всего пострадавших зафиксировали в селе Подворки Солоницывской громады. Российский беспилотник атаковал гражданское предприятие, повредив его помещения, станцию технического обслуживания, автомобиль и остекление многоквартирного дома. Травмы получили женщины в возрасте 41, 54 и 65 лет. Еще одна, 71-летняя местная жительница, перенесла острую стрессовую реакцию.

В городе Лозовая россияне нанесли ракетный удар. Ранение получил 50-летний мужчина, которому медики оказали необходимую помощь. В селе Юрченково Вовчанской громады в результате обстрела был ранен 75-летний мужчина. Его с телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция также сообщила, что в этом населенном пункте погибла 77-летняя женщина.

Кроме того, между селами Лобановка и Цуповка Дергачевской громады мужчина погиб в результате взрыва неизвестного устройства. По информации ОВА, ему было 65 лет.

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Разрушенный дом в Харьковской области в результате ударов РФ. Фото: Национальная полиция Украины

Поврежденные дома и предприятия

В Купянском районе россияне нанесли удар по поселку Великий Бурлук. По данным полиции, попадание произошло на открытом участке территории гражданского предприятия. ОВА сообщила о повреждении двух зданий. В селе Зеленый Гай повреждены два частных дома, а полиция дополнительно сообщила о разрушении жилого дома в селе Шипуватое.

В кирпичном здании разрушена часть крыши, выбиты окна, а у стен лежат обломки кирпича и деревянных конструкций. Фото: Национальная полиция Украины

В Изюмском районе российская авиация применила управляемые авиабомбы по городу Изюм. В результате ударов поврежден частный жилой дом. Полиция также зафиксировала повреждения других жилых зданий.

В Харьковском районе, помимо разрушений в Подворках, поврежден частный дом в Дергачах. В поселке Песочин россияне ракетой нанесли удар по кладбищу. Взрыв повредил надгробные памятники.

В Чугуевском районе под удар попало село Мартово. Россияне повредили здание фермы, пять хозяйственных построек и сельскохозяйственную технику. В результате обстрела погибли семь коров.

После российского обстрела здание фермы осталось без значительной части крыши. Фото: Национальная полиция Украины

На кладбище образовалась воронка, разбросаны обломки надгробий и разрушены ограждения могил. Фото: Национальная полиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удары по Харьковскому району и Печенежской громаде. В результате обстрелов пострадали три женщины. Также россияне атаковали сельскохозяйственное предприятие, где погибло более 30 коров.

Кроме того, Новини.LIVE накануне сообщали об ударах по Харькову и 11 населенным пунктам Харьковской области. В Лозовской общине россияне поразили объект критической инфраструктуры. В результате обстрелов пострадали люди, повреждения получили жилые дома, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты уничтожили производственный цех украинского бренда одежды MANGELO в Харькове. Захватчики нанесли прямой удар по предприятию, в результате чего производственное помещение было полностью разрушено. Среди руководства и работников предприятия есть погибшие и раненые.