На Харківщині росіяни били по будинках і фермі: є жертви

Рятувальники гасять вогонь спричинений обстрілами РФ. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Упродовж 9 жовтня росіяни атакували дев'ять населених пунктів Харківщини ракетами, авіабомбами та дронами. Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, одна жінка загинула. Ще один чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства та ферму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліцію Харківщини.

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Усередині приміщення пошкоджені бетонні конструкції, а підлога вкрита уламками. Фото: Національна поліція України

Наслідки обстрілів Харківщини 9 жовтня

За даними Олега Синєгубова, найбільше постраждалих зафіксували в селі Подвірки Солоницівської громади. Російський безпілотник атакував цивільне підприємство, пошкодивши його приміщення, станцію технічного обслуговування, автомобіль та скління багатоквартирного будинку. Травми отримали жінки віком 41, 54 і 65 років. Ще одна, 71-річна місцева жителька, пережила гостру реакцію на стрес.

У місті Лозова росіяни завдали ракетного удару. Поранення отримав 50-річний чоловік, якому медики надали необхідну допомогу.

У селі Юрченкове Вовчанської громади внаслідок обстрілу поранено 75-річного чоловіка. Його з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Поліція також повідомила, що в цьому населеному пункті загинула 77-річна жінка.

Також між селами Лобанівка та Цупівка Дергачівської громади чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого пристрою. За інформацією ОВА, йому було 65 років.

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Пошкоджені будинки та підприємства

У Куп'янському районі росіяни вдарили по селищу Великий Бурлук. За даними поліції, влучання сталося на відкритій ділянці території цивільного підприємства. ОВА повідомила про пошкодження двох будівель. У селі Зелений Гай пошкоджено два приватні будинки, а поліція додатково повідомила про руйнування житла в селі Шипувате.

У цегляній будівлі зруйнована частина даху, вибиті вікна, а біля стін лежать уламки цегли та дерев'яних конструкцій. Фото: Національна поліція України

В Ізюмському районі російська авіація застосувала керовані авіабомби по місту Ізюм. Унаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок. Поліція також зафіксувала пошкодження інших житлових будівель.

У Харківському районі, крім руйнувань у Подвірках, пошкоджено приватний будинок у Дергачах. У селищі Пісочин росіяни ракетою вдарили по кладовищу. Вибух пошкодив надгробні пам'ятники.

У Чугуївському районі під удар потрапило село Мартове. Росіяни пошкодили будівлю ферми, п'ять господарських споруд та сільськогосподарську техніку. Внаслідок обстрілу загинули сім корів.

Після російського обстрілу будівля ферми залишилася без значної частини даху. Фото: Національна поліція України

На кладовищі утворилась вирва, розкидані уламки надгробків і зруйновані огорожі могил. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE писали, що росіяни ударили по Харківському району та Печенізькій громаді. Унаслідок обстрілів постраждали троє жінок. Також росіяни атакували сільськогосподарське підприємство, де загинули понад 30 корів.

Також Новини.LIVE повідомляли напередодні про удари по Харкову та 11 населених пунктах Харківщини. У Лозівській громаді росіяни поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, електромережі та залізнична інфраструктура.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що російські окупанти знищили виробничий цех українського бренду одягу MANGELO у Харкові. Загарбники завдали прямого удару по підприємству, внаслідок чого виробниче приміщення було повністю зруйноване. Серед керівництва та працівників підприємства є загиблі й поранені.