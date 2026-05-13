Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков У Харкові пролунали вибухи: РФ завдала ударів по двох районах міста

У Харкові пролунали вибухи: РФ завдала ударів по двох районах міста

Ua
Дата публикации 13 мая 2026 03:13
У Харкові пролунали вибухи: РФ завдала ударів по двох районах міста
Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в середу, 13 травня. У частині Харківщини триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування ударних безпілотників.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух БпЛА з півночі на Харків, передає Новини.LIVE.

Обстріл Харкова вночі 13 травня 

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали ударів по Шевченківському та Холодногірському районах. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

ОНОВЛЕНО: Станом на 03:36 відомо, що в Шевченківському районі уламки дрона впали на дорогу. Постраждалих немає. У Холодногірському районі під ударом опинився об'єкт інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Читайте также:
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации