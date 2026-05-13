У Харкові пролунали вибухи: РФ завдала ударів по двох районах міста

Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в середу, 13 травня. У частині Харківщини триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування ударних безпілотників.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух БпЛА з півночі на Харків, передає Новини.LIVE.

Обстріл Харкова вночі 13 травня

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали ударів по Шевченківському та Холодногірському районах. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

