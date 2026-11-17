Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: kharkivoda.gov.ua

На Харківщині є близько п'яти тисяч укриттів. Такої кількості достатньо, щоб розмістити 90 тисяч населення. Щоправда, місцеві жителі не завжди знають, де бомбосховища розташовані та туди потрапити під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олега Синєгубова, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Ситуація з укриттями на Харківщини

За словами очільника Харківської ОВА, у деяких населених пунктах регіону бомбосховища у школах і дитсадках є єдиним місцем, де можна в безпеці перечекати повітряну тривогу. Зокрема, у Пісочині під час одного з нічних обстрілів у підземному дитячому садку перебували близько 90 сімей.

"Вони всі працюють (підземні шкоди та дитсадки, — Ред.), вони всі відкриті та готові приймати наших людей. Тому критично маємо збільшувати ост такі укриття", — наголосив Синєгубов.

За його словами, підземні школи та лікарні гарантовано працюватимуть і надалі, адже це споруди подвійного призначення. Органи місцевого самоврядування мають розробити програми щодо облаштування таких укриттів і подбати, щоб бомбосховища були цілодобово відкриті та відповідали нормам.

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Раніше журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляла, що у Близнюках на Харківщині будують підземну лікарню. На роботи виділили 200 мільйонів гривень. У медзакладі будуть автономні тепло-, водо- та електропостачання.

Також Новини.LIVE з посиланням на брифінг начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що на Харківщині зміцнюють кругову оборону. Військові пропонують перекрити деякі напрямки. До того ж це Харкові посилюють захист від FPV-дронів.