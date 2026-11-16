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Головна Харків На Харківщині будують підземну лікарню вартістю понад 200 млн грн

На Харківщині будують підземну лікарню вартістю понад 200 млн грн

Ua ru
16 листопада 2026 18:32
Репортаж
На Харківщині будують підземну лікарню за 200 млн грн: деталі від Синєгубова facebook.com/synegubov.official
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

У Близнюках Харківської області будують підземну лікарню. Її вартість складає 200 мільйонів гривень. Медзаклад матиме автономне тепло-, водо- та електропостачання.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Будівництво підземної лікарні на Харківщині

"Якщо ми говоримо про рівень органів місцевого самоврядування, наприклад, щодо обласних лікарень, це наша головна відповідальність, це наша ініціатива, це наші проєкти, які ми реалізовуємо. Тобто, такий рівень в Близнюках це показує, перш за все, ініціативність керівника громади", — зазначив Синєгубов.

За його словами, це не лише бомбосховище, а й лікарня, де буде реабілітація, діагностика, хірургічний блок, реанімаційні ліжка і все інше. Крім того, йдеться про повну автономію стосовно тепла, води та електрики. 

Синєгубов розповів, що проєкт розпочинався з елементарного ремонту підвального приміщення на десь приблизно до 20 мільйонів.

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"Наразі цей проєкт вже більше 200 мільйонів, тому що він розрісся. Це зовсім інше будівництво, інший фактично рівень. Це будівництво з нуля", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що напрацьовані в Харкові під керівництвом Ігоря Терехова механізми реагування на російські атаки можуть лягти в основу єдиної національної системи цивільного захисту

Раніше Терехов повідомив про зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Під час переговорів обговорили безпеку міст, енергетичну стійкість та підтримку населення напередодні зимового періоду. 

лікарні Харківська область будівництво Олег Синєгубов укриття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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