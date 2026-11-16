Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

У Близнюках Харківської області будують підземну лікарню. Її вартість складає 200 мільйонів гривень. Медзаклад матиме автономне тепло-, водо- та електропостачання.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Будівництво підземної лікарні на Харківщині

"Якщо ми говоримо про рівень органів місцевого самоврядування, наприклад, щодо обласних лікарень, це наша головна відповідальність, це наша ініціатива, це наші проєкти, які ми реалізовуємо. Тобто, такий рівень в Близнюках це показує, перш за все, ініціативність керівника громади", — зазначив Синєгубов.

За його словами, це не лише бомбосховище, а й лікарня, де буде реабілітація, діагностика, хірургічний блок, реанімаційні ліжка і все інше. Крім того, йдеться про повну автономію стосовно тепла, води та електрики.

Синєгубов розповів, що проєкт розпочинався з елементарного ремонту підвального приміщення на десь приблизно до 20 мільйонів.

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"Наразі цей проєкт вже більше 200 мільйонів, тому що він розрісся. Це зовсім інше будівництво, інший фактично рівень. Це будівництво з нуля", — додав він.

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