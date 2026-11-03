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Главная Харьков Пострадавшая больница в Харькове: подробности ночной атаки РФ

Пострадавшая больница в Харькове: подробности ночной атаки РФ

Ua ru
3 ноября 2026 13:09
Репортаж
Удар по больнице в Харькове: что известно о нападении 3 ноября Новини.LIVE/Вероника Марченко
Последствия попадания в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ночью 3 ноября Россия атаковала больницу в Харькове. Пациентов эвакуировали в другие медучреждения. В палатах выбило окна и двери, в одной из стен образовалась дыра. По последним данным, в результате атаки пострадали 73 человека, среди них — пациенты, медики и жители близлежащих домов.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко побывала на месте удара и запечатлела последствия атаки.

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Последствия удара по больнице

После российской атаки сотрудники медицинского учреждения собственными силами убирают поврежденные помещения. В здании выбиты окна и двери, повреждены стены и палаты. В одной из них образовалась дыра в стене. По словам сотрудницы больницы, самое главное, что удалось вовремя эвакуировать людей и никто не получил серьезных травм непосредственно в палатах.

"Мы собственными силами убираем все последствия. У нас выбиты окна, двери, вокруг всё разбито, в одной палате дыра в стене. Всё разбито, всё выбито, вокруг всё порезано. Слава Богу, что никто не пострадал и успели выйти из палат", — рассказала старшая медсестра Валентина.

Удар РФ по лікарні у Харкові
Валентина об ударе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Она подтвердила, что пациентов успели эвакуировать. Сейчас их перевозят в другие медицинские учреждения. Некоторые люди решили выписаться домой.

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Атака РФ на Харків: фотот лікарні
Разрушения в больнице. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Чем Россия атаковала Харьков

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина отметила, что российские военные, по предварительным данным, применили управляемую авиационную бомбу с реактивным двигателем. Её дальность полёта может достигать около 200 километров.

"Мы предполагаем, исходя из траектории полета и той информации, которую сообщали мониторинговые каналы, что удар был нанесен с оккупированной территории Луганской области", — сообщила Валерия Чирина.

Обстріл лікарні у Харкові
Валерия Чирина о снаряде. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Она подчеркнула, что это предварительная версия, а окончательно установить тип боеприпаса поможет экспертиза.

"Точку в этом сможет поставить только экспертиза, которая определит, чем именно сегодня нанесли удар россияне", — добавила пресс-секретарь.

Удар РФ по лікарні у Харкові
Переход между больницами. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Что известно об атаке и пострадавших

По данным следствия, российские военные нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова 3 ноября около 03:20. Попадание произошло в переход между корпусами больницы.

Атака РФ на Харків: фотот лікарні
Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В медицинском учреждении выбило окна, поврежден фасад и помещения отделений. Также пострадали другая больница и медицинская лаборатория. Кроме того, повреждено остекление окон в 10 многоквартирных домах и 13 автомобилей.

Обстріл лікарні у Харкові
Мужчины забивают окна. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Всего пострадали 73 человека. Среди них — пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов. У большинства диагностировали острую стрессовую реакцию.

Удар РФ по лікарні у Харкові
Вход в больницу. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. По факту совершения военного преступления Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Атака РФ на Харків: фотот лікарні
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 ноября российские войска атаковали Изюм управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, под удар попал четырехэтажный жилой дом. К сожалению, известно о погибшем и пострадавших. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.

Харьков обстрелы больничные Новости Харькова фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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