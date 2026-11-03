Наслідки влучання у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вночі, 3 листопада РФ атакувала лікарню у Харкові. Пацієнтів евакуювали до інших медзакладів. У палатах вибило вікна й двері, в одній зі стін утворилася діра. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 73 людини, серед них — пацієнти, медики та жителі прилеглих будинків.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала на місці удару та зафіксувала наслідки атаки.

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Наслідки удару по лікарні

Після російської атаки працівники медичного закладу власноруч прибирають пошкоджені приміщення. У будівлі вибило вікна та двері, пошкоджено стіни й палати. В одній із них утворилася діра у стіні. За словами працівниці лікарні, найважливіше, що вдалося вчасно евакуювати людей і ніхто не зазнав серйозних травм безпосередньо в палатах.

"Ми власноруч прибираємо всі наслідки. У нас повибивані вікна, двері, кругом усе повибиване, в одній палаті діра у стінці. Усе розбите, усе вибите, кругом усе порізане. Слава Богу, що ніхто не постраждав і не встигли вийти з палат", — розповіла старша медсестра Валентина.

Валентика про удар. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вона підтвердила, що пацієнтів встигли евакуювати. Нині їх переводять до інших медичних закладів. Деякі люди вирішили виписатися додому.

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Руйнування в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Чим Росія атакувала Харків

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна зазначила, що російські військові, за попередніми даними, застосували керовану авіаційну бомбу з реактивним двигуном. Її дальність польоту може сягати близько 200 кілометрів.

"Ми припускаємо, відповідно до траєкторії польоту і тієї інформації, яку повідомляли моніторингові канали, що удар було завдано з окупованої території Луганської області", — повідомила Валерія Чиріна.

Валерія Чиріна про снаряд. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вона наголосила, що це попередня версія, а остаточно встановити тип боєприпасу допоможе експертиза.

"Крапку в цьому зможе поставити тільки проведена експертиза, чим сьогодні саме вдарили росіяни", — додала речниця.

Перехід між лікарнями. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Що відомо про атаку та постраждалих

За даними слідства, російські військові завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова 3 листопада близько 03:20. Влучання сталося в перехід між корпусами лікарні.

Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У медичному закладі вибило вікна, пошкодило фасад і приміщення відділень. Також постраждали інша лікарня та медична лабораторія. Крім того, пошкоджено скління вікон у 10 багатоквартирних будинках і 13 автомобілів.

Чоловіки забивають вікна. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Загалом постраждали 73 людини. Серед них — пацієнти лікарні, медичні працівники та жителі прилеглих будинків. У більшості діагностували гостру реакцію на стрес.

Вхід у лікарню. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р. За фактом вчинення воєнного злочину Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що зранку 2 листопада російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, під удар потрапив чотириповерховий житловий будинок. На жаль, відомо про загиблого та постраждалих. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини.