Потепление до +30°: прогноз погоды в Харькове на 8 сентября

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохраняется сухая и умеренно прохладная погода. Однако вскоре осеннее похолодание сменится очередной волной почти летней жары — столбики термометров постепенно поднимутся до отметки +30°.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на вторник, 8 сентября

Во второй день недели на территории области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с.

По области: днём местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11°, а днём ожидается +19…+24°.

В Харькове: ночные показатели зафиксируются на уровне +8…+10°, а днём воздух прогреется до комфортных +21…+23°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прохладные ночи, отсутствие дождей местами удерживает показатели опасности на высоком уровне. Так, 8 сентября для Харькова, Золочева, Богодухова, Слобожанского и Берестина прогнозируется чрезвычайный (5-й) класс опасности. Высокий уровень опасности будет действовать в Великом Бурлуке и Изюме. В то же время в Лозовой наблюдается низкий класс, а в Коломаке — средняя пожарная опасность. Спасатели призывают жителей районов повышенного риска не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз на 9–12 сентября

В ближайшие дни жителей региона ждет возвращение высоких температур:

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9 сентября: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночь останется прохладной (+7…+12°), а днем термометры покажут +22…+27°.

10 сентября: сохранится сухая солнечная погода с переменной облачностью. Ветер западной четверти, слабый, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью повысится до +10…+15°, а днём достигнет поистине летних +25…+30°.

11 сентября: станет облачнее с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температурный режим останется высоким: ночью +12…+17°, днем +25…+30°.

12 сентября: сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью на субботу возможен небольшой кратковременный дождь, однако день пройдет без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночные показатели составят +12…+17°, а дневные — +23…+28°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно изменят движение транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения введут из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переведут на измененные маршруты. Для пассажиров также организуют временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время реконструкции.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.