Потепління до +30°: прогноз погоди у Харкові на 8 вересня

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримується суха та помірно прохолодна погода. Проте незабаром осіннє похолодання поступиться місцем черговій хвилі майже літнього тепла — стовпчики термометрів поступово піднімуться до позначки +30°.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на вівторок, 8 вересня

У другий день тижня на території області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: вдень місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень очікується +19…+24°.

У Харкові: нічні показники зафіксуються на рівні +8…+10°, а вдень повітря прогріється до комфортних +21…+23°.

Пожежна небезпека в регіоні

Незважаючи на прохолодні ночі, відсутність дощів подекуди тримає показники загрози на високому рівні. Так, надзвичайний (5-й) клас небезпеки 8 вересня прогнозують для Харкова, Золочева, Богодухова, Слобожанського та Берестина. Високий рівень загрози діятиме у Великому Бурлуці та Ізюмі. Водночас у Лозовій спостерігається низький клас, а в Коломаці — середня пожежна небезпека. Рятувальники закликають жителів районів підвищеного ризику не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Прогноз на 9–12 вересня

Найближчими днями жителів регіону чекає повернення високих температур:

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9 вересня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Ніч залишиться свіжою (+7…+12°), а вдень термометри покажуть +22…+27°.

10 вересня: збережеться суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер західної чверті, слабкий, 3–8 м/с. Температура повітря вночі підвищиться до +10…+15°, а вдень сягне справді літніх +25…+30°.

11 вересня: стане хмарніше з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температурний режим залишиться високим: вночі +12…+17°, вдень +25…+30°.

12 вересня: утримається хмарна погода з проясненнями. Уніч на суботу можливий невеликий короткочасний дощ, проте день мине без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічні показники становитимуть +12…+17°, а денні — +23…+28°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово змінять рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадять через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переведуть на змінені маршрути. Для пасажирів також організують тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.