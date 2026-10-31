Украинские военные с автоматами. Фото иллюстративное: facebook./GeneralStaff.ua

В Харьковской области россияне оккупировали территорию между Грановым и Козачьей Лопанной. Оккупанты заняли часть территории, которая ранее оставалась серой зоной, но глубже в направлении поселка не продвинулись. Российские захватчики пытаются продвигаться и на других участках фронта, в частности возле Купянска. Украинские военные уже перекрыли им один из скрытых путей к городу, завершив операцию "Велес".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Суспільне Студія 31 октября.

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Наступление в районе Козачей Лопани

По словам Виктора Трегубова, на Южно-Слобожанском направлении россиянам действительно удалось увеличить территорию, которую они контролируют вблизи границы. Речь идет об участке между Грановым и Казачьей Лопанью, где оккупанты расширили свое вклинение за счет бывшей «серой зоны». Изменения произошли преимущественно по бокам уже занятой территории.

"Там действительно наблюдается расширение зоны контроля россиян за счет бывшей серой зоны. Они смогли ее расширить. Даже не углубить, не продвинуться дальше в Козачую Лопань, а расширить ее с боков", — пояснил Виктор Трегубов.

По его словам, это создает определенные трудности для украинских военных, однако не означает глубокого прорыва обороны на этом участке.

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Операция "Велес" под Купянском

Еще одним важным событием в Харьковской области стала операция "Велес", которая фактически завершилась. Ее целью было лишить россиян возможности использовать газопровод для скрытого передвижения к Купянску. Оккупанты долгое время пользовались трубой, чтобы незаметно переходить реку Оскол и проникать в город. Когда газопровод повредили в нескольких местах, россияне начали выходить вблизи Голубовки, а дальше двигались по лесополосам. Однако повреждение отдельных участков не решало проблему. Российские военные могли быстро преодолевать разрушенный участок и снова пользоваться трубой.

"Даже если ты его перерезал на каком-то отдельном участке, все равно этот участок можно быстро преодолеть, а потом дальше передвигаться по газопроводу", — рассказал Виктор Трегубов.

По словам пресс-секретаря, в октябре россияне начали использовать газопровод также для ротации своих сил. Кроме того, они пытались прикрывать свои передвижения гражданскими жителями Голубовки и Купянска. Именно поэтому украинские военные провели операцию, чтобы полностью перекрыть этот скрытый путь.

Как россияне ищут обход

Еще одно направление, на котором оккупанты усиливают наступление, — район Купянска-Вузлового. Россияне пытаются продвигаться с юга, чтобы получить возможность пересечь Оскол и приблизиться к Купянску с другой стороны. Однако, по словам спикера, пока им не удается реализовать этот замысел.

"Варианты у них ещеостаются, но каждый из этих вариантов имеет очень много минусов и очень много "если", — отметил Виктор Трегубов.

Ситуацию для россиян осложняет и то, что осенью становится всё меньше зелени, которая раньше помогала скрывать передвижения.

Ситуация на Великобурлуцком направлении

На Великобурлуцком направлении россияне пытаются расширить небольшой вклинение, образовавшееся еще летом вблизи Анищеного. Оттуда оккупанты пытаются продвигаться сразу по нескольким направлениям. В то же время Виктор Трегубов отметил, что российские сообщения об успехах на этом участке значительно преувеличены. По его словам, несмотря на громкие заявления россиян, их присутствие на этом направлении остается ограниченным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате ударов погибли пять человек, еще 49 пострадали, среди них трое детей. Оккупанты применили КАБы и беспилотники. Повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения, автомобили и электросети.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о попытках россиян закрепиться в окрестностях Казачьей Лопани. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты стремились создать новое вклинение к северу от Харькова. Это могло позволить им более эффективно запускать беспилотники в направлении областного центра. Близость поселка к городу делала это направление особенно опасным.