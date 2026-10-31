Українській військові з автоматами. Фото ілюстративне: facebook./GeneralStaff.ua

На Харківщині росіяни окупували землю між Грановим і Козачою Лопанню. Окупанти зайняли частину території, яка раніше залишалася сірою зоною, але глибше в напрямку селища не просунулися. Російські загарбники намагаються просуватися й на інших ділянках фронту, зокрема біля Куп'янська. Українські військові вже перекрили їм один із прихованих шляхів до міста, завершивши операцію "Велес".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері Суспільне Студія 31 жовтня.

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Просування біля Козачої Лопані

За словами Віктора Трегубова, на Південно-Слобожанському напрямку росіянам справді вдалося збільшити територію, яку вони контролюють поблизу кордону. Йдеться про ділянку між Грановим і Козачою Лопанню, де окупанти розширили своє вклинення за рахунок колишньої сірої зони. Зміни відбулися переважно по боках уже зайнятої території.

"Там справді є розширення зони контролю росіян за рахунок колишнього сіряка. Вони змогли його розширити. Навіть не поглибити, не зайти там у Козачу Лопань далі, а розширити його з боків", — пояснив Віктор Трегубов.

За його словами, це створює певні труднощі для українських військових, однак не означає глибокого прориву оборони на цій ділянці.

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Операція "Велес" під Куп'янськом

Ще однією важливою подією на Харківщині стала операція "Велес", яка фактично завершилася. Її метою було позбавити росіян можливості використовувати газогін для прихованого пересування до Куп'янська. Окупанти тривалий час користувалися трубою, щоб непомітно переходити річку Оскіл і проникати до міста. Коли газогін пошкодили в кількох місцях, росіяни почали виходити поблизу Голубівки, а далі рухалися лісосмугами. Проте пошкодження окремих ділянок не вирішувало проблеми. Російські військові могли швидко долати зруйновану частину й знову користуватися трубою.

"Навіть якщо ти його перебив на якійсь окремій ділянці, все одно цю ділянку можна проскочити швиденько, а потім далі пересуватися газогоном", — розповів Віктор Трегубов.

За словами речника, у жовтні росіяни почали використовувати газогін також для ротації своїх сил. Крім того, вони намагалися прикривати пересування цивільними жителями Голубівки та Куп'янська. Саме тому українські військові провели операцію, щоб повністю перекрити цей прихований шлях.

Як росіяни шукають обхід

Ще один напрямок, на якому окупанти посилюють наступ, — район Куп'янська-Вузлового. Росіяни намагаються просуватися з півдня, щоб отримати можливість переходити Оскіл і наближатися до Куп'янська з іншого боку. Однак за словами речника, наразі цей задум їм реалізувати не вдається.

"Опції у них ще залишаються, але кожна з цих опцій має дуже велику кількість мінусів і дуже велику кількість "якщо", — зазначив Віктор Трегубов.

Ситуацію для росіян ускладнює й те, що восени стає дедалі менше зелені, яка раніше допомагала приховувати пересування.

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку

На Великобурлуцькому напрямку росіяни намагаються розширити невелике вклинення, яке утворилося ще влітку поблизу Анищеного. Звідти окупанти пробують просуватися одразу в кількох напрямках. Водночас Віктор Трегубов зазначив, що російські повідомлення про успіхи на цій ділянці значно перебільшені. За його словами, попри гучні заяви росіян, їхня присутність на цьому напрямку залишається обмеженою.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Харків і 13 населених пунктів області. Унаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще 49 постраждали, серед них троє дітей. Окупанти застосували КАБи та безпілотники. Пошкоджено житлові будинки, навчальний і медичний заклади, автомобілі та електромережі.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про спроби росіян закріпитися на околицях Козачої Лопані. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти прагнули створити нове вклинення на північ від Харкова. Це могло дозволити їм ефективніше запускати безпілотники по обласному центру. Близькість селища до міста робила цей напрямок особливо небезпечним.