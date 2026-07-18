В Харькове во время пожара спасатели спасли кота из квартиры

Человек обнимает спасенного кота. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Слободском районе Харькова произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате возгорания пострадали три человека, а во время тушения пожара спасатели спасли домашнего кота, который находился без сознания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Спасатели реанимируют кота. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадавшие во время пожара

Пожар произошел утром 18 июля в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил домашнее имущество на площади 20 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. В результате пожара двое жильцов отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Еще одна пожилая женщина перенесла острую стрессовую реакцию, однако от госпитализации отказалась.

Спасли потерявшего сознание кота

Во время осмотра задымленной квартиры пожарные обнаружили домашнего кота без сознания. Животное вынесли на свежий воздух, после чего вместе с медиками оказали ему необходимую помощь. Благодаря оперативным действиям спасателей кота удалось реанимировать. Впоследствии пушистого питомца вернули хозяйке, которая со слезами на глазах обняла спасенное животное.

Потерявший сознание кот. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасение животных в Харькове

Ранее Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны организация "Спасение животных Харьков" значительно расширила свою деятельность. Если до 2022 года волонтеры спасали около тысячи животных в год, то сейчас эвакуируют уже почти 7 тысяч домашних питомцев из Харьковской, Донецкой областей и других прифронтовых регионов. У организации есть собственные эвакуационные бригады, ветеринарные клиники и реабилитационные центры, где животных лечат и готовят к передаче в новые семьи. По словам волонтеров, в настоящее время большинство людей не покидают опасные территории, пока не удастся эвакуировать своих домашних питомцев.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в харьковском «Фельдман Экопарке» родились два косуленка — Буся и Сеня. Малыши находятся под постоянным присмотром специалистов, активно адаптируются к новой среде и уже подружились с другими обитателями экопарка.

Кроме того, в Харьковской области ввели карантин в селах Березовское, Курортное и Пересечное после подтверждения случая бешенства у собаки. Жителей региона призвали своевременно вакцинировать домашних животных, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной болезни.