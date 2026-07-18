У Харкові під час пожежі рятувальники врятували кота з квартири

Людина обіймає врятованого кота. Фото: ДСНС Харківщини

У Слобідському районі Харкова сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок займання постраждали троє людей, а під час гасіння вогню рятувальники врятували домашнього кота, який був без свідомості.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківської області.

Рятувальники реанімують кота. Фото: ДСНС Харківщини

Постраждалиі під час пожежі

Займання сталося вранці 18 липня у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь охопив домашні речі площею 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Унаслідок пожежі двоє мешканців отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні. Ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес, однак від госпіталізації відмовилася.

Врятували непритомного кота

Під час обстеження задимленої квартири вогнеборці знайшли домашнього кота без свідомості. Тварину винесли на свіже повітря, після чого разом із медиками надали їй необхідну допомогу. Завдяки оперативним діям рятувальників кота вдалося реанімувати. Згодом пухнастого улюбленця повернули господарці, яка зі сльозами на очах обійняла врятовану тварину.

Непритомний кіт. Фото: ДСНС Харківщини

Порятунок тварин у Харкові

Раніше Новини.LIVE писали, що з початку повномасштабної війни організація "Порятунок тварин Харків" значно розширила свою діяльність. Якщо до 2022 року волонтери рятували близько тисячі тварин на рік, то зараз евакуюють уже майже 7 тисяч домашніх улюбленців із Харківщини, Донеччини та інших прифронтових регіонів. Організація має власні евакуаційні екіпажі, ветеринарні клініки та реабілітаційні центри, де тварин лікують і готують до передачі в нові родини. За словами волонтерів, нині більшість людей не залишає небезпечні території, доки не вдасться евакуювати своїх домашніх улюбленців.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що у харківському Фельдман Екопарку народилися двоє косуленят — Буся та Сеня. Малюки перебувають під постійним наглядом фахівців, активно адаптуються до нового середовища та вже потоваришували з іншими мешканцями екопарку.

Окрім того, на Харківщині запровадили карантин у селах Березівське, Курортне та Пересічне після підтвердження випадку сказу собаки. Жителів регіону закликали своєчасно вакцинувати домашніх тварин, щоб не допустити подальшого поширення небезпечної хвороби.