Донат на ВСУ: на Харьковщине офицер вымогал взятку у военного

Задержание офицера. Фото: Государственное бюро расследований

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Дергачах Харьковской области задержали офицера Военной службы правопорядка, который вымогал деньги у военнослужащего, самовольно покинувшего часть. Чиновник угрожал ему уголовной ответственностью и задержанием. За молчание он требовал 10 тысяч долларов. Деньги офицер называл "донатом на ВСУ".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Взятка за самовольное отсутствие

По данным ГБР, офицер имел доступ к базе данных военнослужащих, самовольно покинувших место службы. Он наугад выбрал одного из них и приехал к мужчине домой. Чиновник начал запугивать военного уголовной ответственностью и возможным задержанием. В то же время он предложил за 10 тысяч долларов не сообщать командованию и правоохранительным органам о местонахождении мужчины.

Вымогательство денег

Как сообщили в ГБР, офицер цинично называл вымогаемую сумму "донатом на ВСУ". Узнав, что у военного есть трехкомнатная квартира, он предложил продать жилье, чтобы заплатить ему. Фигуранта задержали после получения денег недалеко от его места жительства. В ходе санкционированных обысков у него также нашли боеприпасы к автоматическому оружию, дымовую шашку и другие вещественные доказательства.

Что грозит

Офицеру сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженном с ее вымогательством. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Другие разоблачения

Ранее в Харьковской области правоохранители разоблачили одного из руководителей территориального подразделения полиции. Его задержали 30 июля сотрудники ГБР совместно с СБУ. Должностному лицу уже объявили подозрение, а расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Полицейскому инкриминируют злоупотребление влиянием по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Следствие проверяет обстоятельства получения неправомерной выгоды за влияние на решение другого уполномоченного лица. Речь идет именно о вымогательстве такой выгоды.

В случае доказательства вины правоохранителю может грозить от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-врачебной комиссии. Подозрение было предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.