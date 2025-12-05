Видео
Главная Харьков Предал и сбежал с автоматом — на Харьковщине судили медика ЗСУ

Предал и сбежал с автоматом — на Харьковщине судили медика ЗСУ

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 00:33
Прихватил автомат и сбежал к оккупантам — суд над предателем из Харькова
Боец в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Пятнадцать лет за решеткой присудил Дергачевский районный суд на Харьковщине по делу о государственной измене и дезертирстве. Такое наказание получил старший боевой медик, который перешел на сторону врага.

Об этом свидетельствует текст приговора Дергачевского райсуда.

Детали дела

История произошла еще в июле 2022 года. Место действия - район села Большие Проходы на Харьковщине. Контрактник самовольно оставил подразделение. Он ушел не с пустыми руками.

Медик забрал личное оружие — автомат АК-74. Прихватил 120 патронов. С этим арсеналом он пересек линию фронта и сдался россиянам.

Следствие выяснило детали, предшествовавшие побегу. Это не было спонтанное решение. Осужденный работал на врага сознательно.

Вместе с еще одним медиком он "сливал" информацию. Они передавали российскому куратору точные данные о расположении украинских позиций. Когда оставаться стало опасно, куратор организовал эвакуацию. Для предателей открыли так называемый "зеленый коридор" вблизи Больших Проходов.

Мужчина готовился к подобной деятельности заранее. Официальные документы свидетельствуют: еще до мобилизации он занимался незаконной слежкой.

Для прикрытия даже пытался создать общественную организацию. Название выбрал специфическое — "Специальный тренинговый центр "Белый Медведь"". Зарегистрировать структуру не успел. Началось полномасштабное вторжение.

Приговор суда

Судьи признали мужчину виновным по двум тяжким статьям: госизмена и дезертирство. Кроме 15 лет тюрьмы, у него конфискуют все имущество. Срок отбывания наказания начнут считать с момента его задержания. Суд рассматривал дело заочно, ведь предатель до сих пор скрывается на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске айтишник создавал и администрировал вебсайты для компаний из РФ и представителей оккупационной власти. За содеянное он предстанет перед судом.

А житель Северодонецка Луганской области сотрудничал с оккупантами. За государственную измену он в течение длительного времени будет находиться в тюрьме.

суд Харьковская область госизмена измена судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
