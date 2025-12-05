Відео
Зрадив і втік з автоматом — на Харківщині судили бойового медика

Зрадив і втік з автоматом — на Харківщині судили бойового медика

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 00:33
Прихопив автомат і втік до окупантів — суд над зрадником з Харкова
Боєць в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

П'ятнадцять років за ґратами присудив Дергачівський районний суд на Харківщині у справі про державну зраду та дезертирство. Таке покарання отримав старший бойовий медик, який перейшов на бік ворога.

Про це свідчить текст вироку Дергачівського райсуду.

Деталі справи

Історія сталася ще в липні 2022 року. Місце дії — район села Великі Проходи на Харківщині. Контрактник самовільно залишив підрозділ. Він пішов не з порожніми руками.

Медик забрав особисту зброю — автомат АК-74. Прихопив 120 набоїв. З цим арсеналом він перетнув лінію фронту і здався росіянам.

Слідство з'ясувало деталі, що передували втечі. Це не було спонтанне рішення. Засуджений працював на ворога свідомо.

Разом із ще одним медиком він "зливав" інформацію. Вони передавали російському куратору точні дані про розташування українських позицій. Коли залишатися стало небезпечно, куратор організував евакуацію. Для зрадників відкрили так званий "зелений коридор" поблизу Великих Проходів.

Чоловік готувався до подібної діяльності заздалегідь. Офіційні документи свідчать: ще до мобілізації він займався незаконним стеженням.

Для прикриття навіть намагався створити громадську організацію. Назву вибрав специфічну — "Спеціальний тренінговий центр "Білий Ведмідь"". Зареєструвати структуру не встиг. Почалося повномасштабне вторгнення.

Вирок суду

Судді визнали чоловіка винним за двома тяжкими статтями: держзрада та дезертирство. Окрім 15 років в'язниці, у нього конфіскують усе майно. Строк відбування покарання почнуть рахувати з моменту його затримання. Суд розглядав справу заочно, адже зрадник досі переховується на території РФ.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську айтівець створював і адміністрував вебсайти для компаній з РФ і представників окупаційної влади. За вчинене він постане перед судом.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
