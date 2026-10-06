Военнослужащий ВСУ передавал РФ данные о защитниках Харьковской области

Военный в лесу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области задержали военнослужащего ВСУ, которого российские спецслужбы завербовали через сайты и каналы для поиска знакомств. Он передавал врагу данные об украинских военных. Для связи россияне использовали фейковый аккаунт девушки. СБУ успела разоблачить агента до того, как он нанёс ущерб подразделению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Вербовка через сайты знакомств

По данным СБУ, задержанным оказался мобилизованный из Днепропетровской области, который служил помощником оператора БПЛА. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где люди искали близкие отношения. Россияне действовали через фейковый аккаунт виртуальной девушки. Во время общения они выпытывали у военного нужные сведения.

Передача данных

Следствие установило, что военный передавал врагу информацию о своем разведывательном батальоне и смежных подразделениях ВСУ. Речь шла о военных на Волчанском направлении, которые находятся примерно в 10 км от линии боевого столкновения. Сотрудники СБУ своевременно выявили деятельность информатора и обеспечили безопасность расположения украинских войск. Его задержали возле полигона.

Во время обыска у военного изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российскими спецслужбами.

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Что грозит

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других воинских формирований в условиях военного положения. Военный находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Подобные случаи

В Харьковской области СБУ также задержала мобилизованного военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России. По данным следствия, он передавал врагу информацию о расположении украинских подразделений, а также координаты ремонтного батальона, где восстанавливали беспилотные авиакомплексы. Перед запланированным ракетным ударом мужчина собирался покинуть воинскую часть под предлогом поездки в госпиталь.

По версии следствия, российские спецслужбы завербовали его еще до мобилизации, использовав для этого родственницу, проживающую в РФ. В ходе обысков у военного изъяли пять смартфонов, которые он использовал для зашифрованного общения с представителями ФСБ. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.