Військовий ЗСУ передавав РФ дані про оборонців Харківщини

Військовий у лісі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині затримали військового ЗСУ, якого російські спецслужби завербували через сайти та канали для пошуку стосунків. Він передавав ворогу дані про українських військових. Для зв’язку росіяни використали фейковий акаунт дівчини. СБУ встигла викрити агента до того, як він завдав шкоди підрозділу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Вербування через знайомства

За даними СБУ, затриманим виявився мобілізований із Дніпропетровщини, який служив помічником оператора БпЛА. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де люди шукали близькі стосунки. Росіяни діяли через фейковий акаунт віртуальної дівчини. Під час спілкування вони випитували у військового потрібні відомості.

Передача даних

Слідство встановило, що військовий передавав ворогу інформацію про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ. Йшлося про військових на Вовчанському напрямку, які перебувають приблизно за 10 км від лінії боєзіткнення. Співробітники СБУ вчасно встановили діяльність інформатора та убезпечили розташування українських військ. Затримали його біля полігону.

Під час обшуку у військового вилучили смартфон із доказами його співпраці з російськими спецслужбами.

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Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації щодо розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану. Військовий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.

Подібні випадки

На Харківщині СБУ також затримала мобілізованого військового, якого підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про розташування українських підрозділів, а також координати ремонтного батальйону, де відновлювали безпілотні авіакомплекси. Перед запланованим ракетним ударом чоловік збирався залишити військову частину під приводом поїздки до шпиталю.

За версією слідства, російські спецслужби завербували його ще до мобілізації, використавши для цього родичку, яка проживає в РФ. Під час обшуків у військового вилучили п’ять смартфонів, які він використовував для зашифрованого спілкування з представниками ФСБ. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.