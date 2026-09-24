Агент ФСБ в ВСУ готовил ракетный удар по ремонтному батальону

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В Харьковской области разоблачили военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Мужчина собирал данные об украинских подразделениях и передал врагу координаты ремонтного батальона. Там восстанавливали беспилотные авиакомплексы. Перед атакой он планировал покинуть территорию части под предлогом поездки в госпиталь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Реклама

Передал координаты

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала мобилизованного военнослужащего, который, по данным следствия, работал на ФСБ России. Мужчина служил в мотопехотной бригаде ВСУ в Харьковской области. Он собирал для врага информацию о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений.

Кроме того, фигурант передал российскому куратору координаты ремонтного батальона. Подразделение занимается восстановлением беспилотных авиакомплексов. Перед запланированным ракетным ударом военный хотел покинуть территорию объекта под предлогом поездки в госпиталь.

Задержание агента

СБУ разоблачила агента и задержала его в служебном автомобиле, когда он выехал за пределы воинской части. Параллельно военная контрразведка провела мероприятия по обеспечению безопасности мест пребывания украинских военных. Как установило следствие, мужчину завербовали еще до мобилизации. Для привлечения его к сотрудничеству российская спецслужба использовала родственницу, проживающую в РФ.

Читайте также:

После призыва он занимал должность мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов и одновременно передавал врагу разведывательные данные. Во время обысков у него изъяли пять смартфонов. По данным СБУ, военный поочередно использовал их для зашифрованного общения с представителями ФСБ.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение предателей

Ранее в Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о местах расположения Сил обороны. Он пешком обходил город, фотографировал на телефон позиции украинских военных и передавал данные российским кураторам. Особенно их интересовали запасные командные пункты и укрытия ВСУ. Мужчину завербовали через Telegram-каналы, где он искал возможность быстрого заработка.

СБУ зафиксировала его пребывание возле временного расположения подразделений ВСУ, после чего задержала по месту жительства. Во время обыска у мужчины изъяли смартфон с доказательствами работы на российские спецслужбы. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дроновые удары.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.