Агент ФСБ у ЗСУ готував ракетний удар по рембатальйону

Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

На Харківщині викрили військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу. Чоловік збирав дані про українські підрозділи та передав ворогу координати ремонтного батальйону. Там відновлювали безпілотні авіакомплекси. Перед атакою він планував залишити територію частини під приводом поїздки до шпиталю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Передав координати

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на ФСБ Росії. Чоловік служив у мотопіхотній бригаді ЗСУ на Харківщині. Він збирав для ворога інформацію про місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів.

Крім того, фігурант передав російському куратору координати ремонтного батальйону. Підрозділ займається відновленням безпілотних авіакомплексів. Перед запланованим ракетним ударом військовий хотів залишити територію об’єкта під приводом поїздки до шпиталю.

Затримання агента

СБУ викрила агента та затримала його у службовому автомобілі, коли він виїхав за межі військової частини. Паралельно військова контррозвідка провела заходи, щоб убезпечити місця перебування українських військових. Як встановило слідство, чоловіка завербували ще до мобілізації. Для залучення його до співпраці російська спецслужба використала родичку, яка живе в РФ.

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Після призову він обіймав посаду майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів та одночасно передавав ворогу розвідувальні дані. Під час обшуків у нього вилучили п’ять смартфонів. За даними СБУ, військовий по черзі використовував їх для зашифрованого спілкування з представниками ФСБ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття зрадників

Раніше, у Харкові затримали чоловіка, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про місця розташування Сил оборони. Він пішки обходив місто, фотографував на телефон позиції українських військових та передавав дані російським кураторам. Особливо їх цікавили запасні командні пункти й укриття ЗСУ. Чоловіка завербували через Telegram-канали, де він шукав можливість швидкого заробітку.

СБУ задокументувала його перебування біля тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, після чого затримала за місцем проживання. Під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.