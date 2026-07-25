В Харькове водителя Audi будут судить за смертельное ДТП

Место смертельной аварии в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове в суд передали дело 38-летнего водителя Audi A4, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, он ехал по центральному проспекту со скоростью более 150 км/ч и сбил двух пешеходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Авария в Харькове

Авария произошла вечером 20 мая на одном из центральных проспектов Харькова. По версии следствия, водитель Audi A4 значительно превысил допустимую скорость и двигался со скоростью более 150 км/ч. Во время движения автомобиль сбил двух пешеходов. 18-летний парень погиб на месте. 17-летняя девушка получила тяжкие телесные повреждения.

Поврежденный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

После ДТП водителя задержали и сообщили ему о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание грозит за ДТП со смертельным исходом

Позже прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил обвинительный акт и направил его в Немишлянский районный суд Харькова. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека и тяжкие травмы другой потерпевшей. Ему инкриминируется часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По данным прокуратуры, обвиняемый признал вину и искренне раскаялся.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия тяжкие травмы получили несовершеннолетние девушки.