Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Превысил скорость: в Харькове судят водителя за смертельное ДТП

Превысил скорость: в Харькове судят водителя за смертельное ДТП

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 12:13
В Харькове водителя Audi будут судить за смертельное ДТП
Место смертельной аварии в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове в суд передали дело 38-летнего водителя Audi A4, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, он ехал по центральному проспекту со скоростью более 150 км/ч и сбил двух пешеходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Авария в Харькове

Авария произошла вечером 20 мая на одном из центральных проспектов Харькова. По версии следствия, водитель Audi A4 значительно превысил допустимую скорость и двигался со скоростью более 150 км/ч. Во время движения автомобиль сбил двух пешеходов. 18-летний парень погиб на месте. 17-летняя девушка получила тяжкие телесные повреждения.

Автівка, якою наїхали на пішоходів
Поврежденный автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

После ДТП водителя задержали и сообщили ему о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание грозит за ДТП со смертельным исходом

Позже прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил обвинительный акт и направил его в Немишлянский районный суд Харькова. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека и тяжкие травмы другой потерпевшей. Ему инкриминируется часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По данным прокуратуры, обвиняемый признал вину и искренне раскаялся.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия тяжкие травмы получили несовершеннолетние девушки.

ДТП авария Новости Харькова судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации