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Головна Харків Перевищив швидкість: у Харкові судитимуть водія за смертельну ДТП

Перевищив швидкість: у Харкові судитимуть водія за смертельну ДТП

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 12:13
У Харкові водія Audi судитимуть за смертельну ДТП
Місце смертельної аварії у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові до суду передали справу 38-річного водія Audi A4, якого обвинувачують у смертельній ДТП. За даними слідства, він їхав центральним проспектом зі швидкістю понад 150 км/год і збив двох пішоходів. 

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Аварія у Харкові

Аварія сталася ввечері 20 травня на одному з центральних проспектів Харкова. За версією слідства, водій Audi A4 значно перевищив дозволену швидкість і рухався зі швидкістю понад 150 км/год. Під час руху автомобіль збив двох пішоходів. 18-річний хлопець загинув на місці. 17-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Автівка, якою наїхали на пішоходів
Пошкоджена автівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Після ДТП водія затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання за смертельну ДТП

Пізніше прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив обвинувальний акт і направив його до Немишлянського районного суду Харкова. Чоловіка обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тяжкі травми іншої потерпілої. Йому інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За даними прокуратури, обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся.

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Раніше Новини.LIVE писали, що в Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові суддя за кермом автомобіля наїхала на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжкі травми отримали неповнолітні дівчата.

ДТП аварія Новини Харкова судові рішення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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