Удар по Изюму 26 июня: погибшая, раненые и разрушения

Последствия попадания в дом. Фото: Степан Масельский/Facebook

Утром 26 июня российские войска атаковали Изюм ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом почти в центре города. В результате атаки погибла женщина, ещё четверо человек, в том числе ребёнок, получили ранения. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Изюмской РВА Степана Масельского.

Попадание в дом

Первые взрывы в Изюме прогремели около 09:30. По предварительной информации, город атаковали два российских беспилотника типа "Шахед". Один из них попал в многоквартирный дом почти в центре города. Удар был прямым. Помимо дома, в который попал дрон, повреждения получили еще два многоэтажных дома. Из-за атаки без электроснабжения остались 120 абонентов. На месте работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы.

Пожар после удара

В результате удара произошло разрушение строительных конструкций. В квартирах и на балконах разных этажей вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. Также взрывная волна повредила легковые автомобили возле дома.

После атаки на место прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели тушили пожар, разбирали завалы и помогали жильцам дома. К работам также привлекли офицера-спасателя громады.

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Жертвы атаки

После удара пожилая женщина звала на помощь, однако добраться до неё вовремя не удалось. Начальник Изюмской городской военной администрации Сергей Федченко сообщил, что в результате атаки она погибла. Также ранения получили трое человек, среди которых есть ребёнок. В районной военной администрации отметили, что информация о количестве пострадавших ещё уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 июня российские войска атаковали как минимум 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых жители Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Враг применял ракеты, реактивные системы залпового огня и десятки беспилотников различных типов.

Также Новини.LIVE сообщали, что 25 июня российские войска атаковали Харьков и ещё 16 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё семеро получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, фермерские хозяйства, железнодорожная инфраструктура и электросети. Также враг атаковал беспилотником Немишлянский район Харькова.