Прифронтовые громады призывают защитить малый бизнес

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых громад и городов

Более 300 представителей Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины 5 января провели совместную конференцию "Экономика устойчивости и восстановления: позиция прифронтовых громад". Участники проанализировали результаты работы ассоциации за 2025 год и определили основные планы и потребности на 2026 год для прифронтовых регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины.

Реклама

Читайте также:

Прифронтовые регионы просят власть изменить подход к налогообложению и защите

Председатель АПМГ, городской голова Харьков Игорь Терехов заявил, что общины вблизи линии фронта нуждаются в отдельной государственной политике. Поэтому, по его мнению, государство должно сформировать отдельную программу поддержки и политики.

Реклама

"Прифронтовые территории живут в условиях, которые не известны большинству регионов страны, и государство должно строить свою экономическую политику, исходя именно из этой реальности. Сегодня решения, которые принимает государство по поддержке прифронтовых громад, преимущественно остаются точечными и не формируют долгосрочную модель устойчивости", — заявил Игорь Терехов.

Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Одним из главных приоритетов на начало 2026 года ассоциация определила защиту малого и микробизнеса, в частности физических лиц-предпринимателей. Именно малый бизнес, отмечают в АПМГ, в прифронтовых громадах обеспечивает рабочие места и базовую экономическую стабильность.

Реклама

Исполняющий обязанности городского головы Сумы Артем Кобзарь обратил внимание на то, что даже в условиях принятия местных решений для поддержки бизнеса, в частности отмены налога на землю, предпринимателям все сложнее работать. По его словам, атаки FPV-дронов уже достигают старостинских округов и непосредственно влияют на возможность вести хозяйственную деятельность, а собственных ресурсов громад для компенсации этих рисков недостаточно.

АПМГ просит власть пересмотреть повышение налогов для ФЛП

Кроме того, участники конференции также выступили против усиления налоговой нагрузки на малый бизнес. В частности, речь шла об инициативе введения 20% НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. В ассоциации предостерегают, что такое решение может стать катастрофическим.

Реклама

"Давление на малый и микробизнес в прифронтовых громадах может иметь катастрофические последствия — от закрытия предприятий до роста безработицы, тенизации экономики и выезда людей с этих территорий. Потенциальные потери от такого решения здесь будут больше любых ожидаемых бюджетных поступлений", — подчеркнул глава АПМГ Игорь Терехов.

Отдельно обсудили тарифную политику и вопросы энергетической безопасности. Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что повышение тарифов на распределение газа приведет к дополнительным расходам из бюджета города.

Реклама

"Для Запорожья это означает дополнительные расходы почти 170 миллионов гривен в год. Мы можем найти эти средства в бюджете, но тогда они не пойдут на реагирование на чрезвычайные ситуации или решение критических потребностей громады. Без государственной компенсации или моратория это создает системный риск", — отметила Регина Харченко.

Кроме того, участники обратили внимание на запуск механизма автоматического взыскания налоговых долгов с предприятий, которые возникли не из-за нарушения налоговой дисциплины, а в результате разрушений и потери экономической активности из-за боевых действий.

Реклама

По итогам конференции будет подготовлено совместное заявление по поддержке малого и среднего бизнеса, защите ФЛП, необходимости доступного финансирования, страхования военных рисков и пересмотра тарифных решений. Документ планируют передать в Кабинет Министров Украины и Верховную Раду Украины.

Напомним, о повышении тарифов на газ недавно высказывался и Игорь Терехов.

Реклама

Также Игорь Терехов объяснял, почему нужно поддерживать малый бизнес на прифронтовых территориях.