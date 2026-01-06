Прифронтові громади закликають захистити малий бізнес

Міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових громад і міст

Понад 300 представників Асоціація прифронтових міст і громад України 5 січня провели спільну конференцію "Економіка стійкості та відновлення: позиція прифронтових громад". Учасники проаналізували результати роботи асоціації за 2025 рік і визначили основні плани та потреби на 2026 рік для прифронтових регіонів.

Про це повідомила пресслужба Асоціації прифронтових міст і громад України.

Голова АПМГ, міський голова Харків Ігор Терехов заявив, що громади поблизу лінії фронту потребують окремої державної політики. Тому, на його думку, держава має сформувати окрему програму підтримки та політики.

"Прифронтові території живуть в умовах, які не відомі більшості регіонів країни, і держава має будувати свою економічну політику, виходячи саме з цієї реальності. Сьогодні рішення, які ухвалює держава щодо підтримки прифронтових громад, переважно залишаються точковими і не формують довгострокової моделі стійкості", — заявив Ігор Терехов.

Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Одним із головних пріоритетів на початок 2026 року асоціація визначила захист малого та мікробізнесу, зокрема фізичних осіб-підприємців. Саме малий бізнес, наголошують в АПМГ, у прифронтових громадах забезпечує робочі місця та базову економічну стабільність.

Виконувач обов'язків міського голови Суми Артем Кобзар звернув увагу на те, що навіть за умов ухвалення місцевих рішень для підтримки бізнесу, зокрема скасування податку на землю, підприємцям дедалі складніше працювати. За його словами, атаки FPV-дронів уже сягають старостинських округів і безпосередньо впливають на можливість вести господарську діяльність, а власних ресурсів громад для компенсації цих ризиків недостатньо.

АПМГ просить владу переглянути підвищення податків для ФОПів

Окрім того, учасники конференції також виступили проти посилення податкового навантаження на малий бізнес. Зокрема, йшлося про ініціативу запровадження 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. В асоціації застерігають, що таке рішення може стати катастрофічним.

"Тиск на малий і мікробізнес у прифронтових громадах може мати катастрофічні наслідки – від закриття підприємств до зростання безробіття, тінізації економіки та виїзду людей з цих територій. Потенційні втрати від такого рішення тут будуть більшими за будь-які очікувані бюджетні надходження", — підкреслив голова АПМГ Ігор Терехов.

Окремо обговорили тарифну політику та питання енергетичної безпеки. Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що підвищення тарифів на розподіл газу призведе до додаткових витрат з бюджету міста.

"Для Запоріжжя це означає додаткові витрати майже 170 мільйонів гривень на рік. Ми можемо знайти ці кошти в бюджеті, але тоді вони не підуть на реагування на надзвичайні ситуації чи вирішення критичних потреб громади. Без державної компенсації або мораторію це створює системний ризик", — зазначила Регіна Харченко.

Крім того, учасники звернули увагу на запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів з підприємств, які виникли не через порушення податкової дисципліни, а внаслідок руйнувань і втрати економічної активності через бойові дії.

За підсумками конференції буде підготовлено спільну заяву щодо підтримки малого і середнього бізнесу, захисту ФОПів, необхідності доступного фінансування, страхування воєнних ризиків та перегляду тарифних рішень. Документ планують передати до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Нагадаємо, щодо підвищення тарифів на газ нещодавно висловлювався й Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов пояснював, чому потрібно підтримувати малий бізнес на прифронтових територіях.