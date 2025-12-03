Видео
Главная Харьков Прифронтовые громады требуют оставить 64% НДФЛ — Терехов

Прифронтовые громады требуют оставить 64% НДФЛ — Терехов

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:35
Терехов назвал ключевые потребности прифронтовых громад
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Ассоциация прифронтовых городов и громад будет настаивать на сохранении 64% налога на доходы физических лиц для прифронтовых территорий. В частности такая доля налога является критически важной для финансовой устойчивости прифронтовых громад, которые находятся под постоянной нагрузкой из-за обстрелов и разрушений.

Об этом городской голова Харькова и руководитель Ассоциации Игорь Терехов рассказал в комментарии Новини.LIVE во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".

Читайте также:

Игорь Терехов объяснил, почему прифронтовые регионы должны иметь другие налоги

По его словам, для содержания учителей и медработников в прифронтовых районах необходимо повышение зарплат, и Ассоциация будет настаивать на соответствующих решениях правительства.

"Более 300 общин сегодня входит в нашу ассоциацию и очень важный вопрос, который сегодня существует, это прежде всего, это формирование бюджета, это 64% и мы будем лоббировать этот вопрос. Для прифронтовых мест и общин это очень важно, жизненно необходимо", — пояснил Игорь Терехов.

Отдельно он акцентировал на проблемах энергообеспечения. Речь идет об установлении когенерационных установок, применение стабильных альтернативных источников энергии и поиск других решений, которые позволят громадам работать в случае длительных обесточиваний.

Терехов также отметил важность развития безопасной инфраструктуры образования. Во многих прифронтовых громадах единственным вариантом организовать обучение является строительство подземных школ и детских садов.

"Мы вынуждены строить под землей", — отметил он, подчеркнув, что этот вопрос становится системным и требует государственной поддержки.

Среди других тем, которые Ассоциация регулярно поднимает в переговорах с правительством, — страхование от военных рисков, а также доступное кредитование для бизнеса, который работает в прифронтовых городах и нуждается в гарантиях безопасности и развития.

Терехов подытожил, что Ассоциация ведет постоянный диалог с центральной властью, чтобы обеспечить комплексный подход к поддержке громад, которые живут в зоне высоких рисков.

Напомним, также Игорь Терехов назвал главную проблему для предпринимателей в Харькове и сказал, как Украина может стать зоной возможностей после окончания войны.

Харьков Игорь Терехов бизнес восстановление фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
