Терехов назвав ключові потреби прифронтових громад

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Асоціація прифронтових міст та громад наполягатиме на збереженні 64% податку на доходи фізичних осіб для прифронтових територій. Зокрема така частка податку є критично важливою для фінансової стійкості прифронтових громад, які перебувають під постійним навантаженням через обстріли та руйнування.

Про це міський голова Харкова та керівник Асоціації Ігор Терехов розповів у коментарі Новини.LIVE під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека".

За його словами, для утримання вчителів і медпрацівників у прифронтових районах необхідне підвищення зарплат, і Асоціація наполягатиме на відповідних рішеннях уряду.

"Більше 300 громад сьогодні входить до нашої асоціації і дуже важливе питання, яке сьогодні існує, це перш за все, це формування бюджету, це 64% і ми будемо лобіювати це питання. Для прифронтових місць та громад це дуже важливо, життєво необхідно", — пояснив Ігор Терехов.

Окремо він акцентував на проблемах енергозабезпечення. Йдеться про встановлення когенераційних установок, застосування стабільних альтернативних джерел енергії та пошук інших рішень, які дозволять громадам працювати у разі тривалих знеструмлень.

Терехов також наголосив на важливості розвитку безпечної інфраструктури освіти. У багатьох прифронтових громадах єдиним варіантом організувати навчання є будівництво підземних шкіл і дитячих садків.

"Ми вимушені будувати під землею", — зазначив він, підкресливши, що це питання стає системним і потребує державної підтримки.

Серед інших тем, які Асоціація регулярно порушує у перемовинах з урядом, — страхування від військових ризиків, а також доступне кредитування для бізнесу, який працює у прифронтових містах і потребує гарантій безпеки та розвитку.

Терехов підсумував, що Асоціація веде постійний діалог із центральною владою, щоб забезпечити комплексний підхід до підтримки громад, які живуть у зоні високих ризиків.

