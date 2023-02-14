Как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Сейчас в Купянске проживает около 10% населения, в основном это пожилые люди

Город Купянск в течение полугода находился под оккупацией. После его деоккупации в конце сентября 2022 года россияне начали город беспощадно обстреливать. Все учебные заведения уничтожены или пострадали. Главные административные здания, больница, главное управление полиции были разрушены во время обстрелов. Ежедневно спасателям придется выезжать на пожары и разборы завалов, ведь армия россии наносит по городу удары артиллерией, минометами и ракетами. Доходят до Купянска звуки с фронта. О том, как живут люди в прифронтовом городе и не боятся ли нового наступления — читайте в материале Новини.LIVE.

Жизнь в Купянске

Большинство улиц в городе пустые, ведь люди отсюда уезжают из-за опасности. Возле банкомата в центре видим большую очередь — по словам местных, их здесь всего два. До этого за наличными приходилось ездить в Харьков. Здесь мы знакомимся с пенсионеркой Ириной Борисовой, она живет на окраине Купянска, за рекой. Рассказывает, что приехать сюда для нее своего рода "героический поступок", потому что передвигаться по городу страшно.

"Прилеты" есть, дома наши горят. Нам страшно, но деваться некуда. Живем пока в своих домах. А как ты его бросишь? Если разобьют совсем, тебе держаться будет не за что, тогда и поедем", — рассказывает Ирина.

Сейчас в Купянске проживает около 10% населения, в основном это пожилые люди. Пенсионерка говорит, что есть в городе и молодежь, но для них здесь нет работы — все заведения закрыты. Детей родители тоже вывезли из-за опасности.

Мы едем дальше по городу — вокруг свежие воронки и разрушенные в результате российских артиллерийских обстрелов здания. Такие виды для местных уже привычны. По дороге замечаем общественный транспорт: хоть людей и немного, но он все равно работает.

Уже подъезжая к работающим магазинам, видим большое количество людей, собравшихся чуть ли не со всего Купянска. Возле магазинов есть и небольшой стихийный рынок под открытым небом, здесь можно найти все что угодно — от продуктов до бытовых товаров.

Торгует так и Оксана Вербоватая, работать женщина начала еще во время оккупации — возит все из Шевченково, что в 40 километрах.

"Продукты есть, мы возим. Стараемся, чтобы людям было что есть, потому что все супермаркеты разбиты", — говорит Оксана.

Женщина рассказывает, покупателей с каждым днем становится меньше. Те же, кто покупают, берут всего понемногу — и мясо, и крупы, и разные вкусности. На закупке цены увеличились, поэтому и продавцам приходится менять ценники.

В одном из магазинов очередь больше, чем на улице, стоимость продуктов по сравнению с харьковскими ценами примерно одинакова. Здесь мы встречаем 73-летнюю Веру Петровну, она покупает немного колбасы, сыр и сладкую булочку — говорит, что вот пришла пенсия, поэтому решила себя побаловать.

"Продуктов море, только денег нет. Это цены не для пенсионеров", — рассказывает пенсионерка Вера Петровна.

Местные говорят, что им помогают волонтеры — еженедельно привозят свежий хлеб и горячие обеды. Для некоторых это все, чем они питаются.

Ежедневные обстрелы

Ежедневно враг терроризирует местное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру. После освобождения города армия рф периодически наносила удары по гражданским предприятиям и учебным заведениям, в последнее время оккупанты бьют именно по жилым кварталам. Местные уже привыкли к ежедневным обстрелам и говорят, что попадания есть в разных районах города.

Во время последнего обстрела пострадал многоквартирный дом на окраине Купянска. Полностью разрушены две квартиры, никто из людей не пострадал, ведь на из 16 квартир заселены только семь, из других люди уехали.

Ольга Кваснюк живет на втором этаже, когда в соседнюю квартиру попал снаряд, женщина находилась на кухне.

"Оно как шарахнуло, вижу, балкон мой горит. Захожу в комнату, а там беда. Когда вышла на улицу увидела, что одной квартиры вообще нет", — вспоминает свое утро женщина.

Квартира Ольги уцелела, но стена сильно пострадала. По ней пошла большая трещина, так что спасатели поставили подпорку, чтобы стена полностью не разрушилась. Женщина не переживает за ремонт, говорит, "кирпич мы заново уложим, главное, что люди живы".

Тамара Склярова живет на первом этаже, из-за взрыва у нее только немного посыпалась штукатурка с потолка, но женщина очень сильно испугалась. Общаясь с нами, она едва сдерживает слезы. "Вот видите, что у нас творится, это страшно", — говорит Тамара.

Крыши в подъезде нет, обломками женщине подперло входную дверь, из плена ее освобождал сосед. Пенсионерка рассказывает, что этот "прилет" мог быть и с жертвами — сосед сверху как раз планировал вернуться в свою квартиру, но, к счастью, не успел.

Боятся ли жители Купянска наступления

Из-за обострения ситуации на фронте местные власти предлагали жителям эвакуироваться из Купянска, но люди там настроены патриотически и не хотят покидать свой родной город.

В Telegram-пабликах начали распространять информацию о том, что Купянск "сдали россиянам" или "вот-вот сдадут". Жители города просят не верить в эту ложь. Повсюду по городу развешаны сине-желтые флаги, и люди упорно переходят на украинский язык. Местные власти подтверждают слова людей, говорят: "Все контролируемо, все на местах, каждый выполняет свои задачи. Все слухи распространяет враг. Это информационные атаки. Ситуация по состоянию на данный момент без изменений, ВСУ контролируют ситуацию".

Жители города не боятся попасть под оккупацию или повторное наступление, так как верят, что этого не будет, и надеются на Вооруженные силы Украины. Но добавляют, что уже сами не отдадут свой Купянск в лапы россиян.