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Главная Харьков Продал патроны и тортил: на Харьковщине задержали торговца оружием

Продал патроны и тортил: на Харьковщине задержали торговца оружием

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 16:18
В Харьковской области разоблачили мужчину, торговавшего оружием и боеприпасами
Следственные действия во время задержания нарушителя. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали жителя Харьковской области, подозреваемого в незаконной торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Мужчина сбывал автоматы, гранаты, тротиловые шашки, электродетонаторы и патроны на территории Чугуевского района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

На Харківщині викрили торговця зброєю
Задержанный нарушитель. Фото: Нацполиция

Наладил незаконную торговлю оружием

По данным правоохранителей, 43-летний житель Новопокровской общины организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Его деятельность документировали оперативники уголовного розыска, следователи Чугуевского районного управления полиции и сотрудники СБУ.

Следствие установило, что мужчина незаконно приобретал и хранил для дальнейшей продажи боеприпасы к автоматическому оружию, тротиловые шашки, электродетонаторы, автоматы, ручные гранаты и взрыватели.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта опасных предметов. В частности, фигурант продал более 660 патронов, 19 тротиловых шашек и 15 электродетонаторов.

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Изъятое оружие. Фото: Нацполиция

В ходе обыска изъяли автомат и гранаты

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе санкционированных обысков у мужчины изъяли 15 электродетонаторов, два корпуса ручных гранат с взрывателями, 30 патронов, автоматическое оружие, магазин к нему и другие вещественные доказательства. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 20-летний парень получил тяжкие минно-взрывные травмы после попытки разобрать неизвестный предмет. Он нашел его в поле и привез домой. Полиция проводит проверку и в очередной раз призывает не прикасаться к подозрительным находкам, ведь это может стоить жизни.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области 64-летнему мужчине сообщили о подозрении после смерти его жены. Во время ссоры из-за ревности он жестоко избил женщину, а затем оставил ее без помощи. На следующий день пострадавшую нашли мертвой в собственном доме. Мужчине грозит наказание за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области полицейские предъявили подозрение мужчине, который, по данным следствия, после семейной ссоры облил женщину бензином и угрожал поджечь ее. Потерпевшей удалось оттолкнуть нападавшего и выгнать его из дома.

оружие полиция Новости Харькова
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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