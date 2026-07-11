На Харківщині викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси

Слідчі дії під час затримання порушника. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили жителя Харківської області, якого підозрюють у незаконній торгівлі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Чоловік збував автомати, гранати, тротилові шашки, електродетонатори та набої на території Чугуївського району.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Затриманий порушник. Фото: Нацполіція

Налагодив незаконний збут зброї

За даними правоохоронців, 43-річний мешканець Новопокровської громади організував незаконний продаж вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Його діяльність документували оперативники карного розшуку, слідчі Чугуївського районного управління поліції та співробітники СБУ.

Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав і зберігав для подальшого продажу боєприпаси до автоматичної зброї, тротилові шашки, електродетонатори, автомати, ручні гранати та підривачі.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту небезпечних предметів. Зокрема, фігурант продав понад 660 набоїв, 19 тротилових шашок та 15 електродетонаторів.

Читайте також:

Вилкчена зброя. Фото: Нацполіція

Під час обшуку вилучили автомат і гранати

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків у чоловіка вилучили 15 електродетонаторів, два корпуси ручних гранат із підривачами, 30 набоїв, автоматичну зброю, магазин до неї та інші речові докази. Усі вилучені предмети направили на експертизу.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру після смерті його дружини. Під час сварки через ревнощі він жорстоко побив жінку, а потім залишив її без допомоги. Наступного дня потерпілу знайшли мертвою у власному будинку. Чоловіку загрожує покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що на Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, після сімейної сварки облив жінку бензином і погрожував її підпалити. Потерпілій вдалося відштовхнути нападника та вигнати його з будинку.