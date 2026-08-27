Погода в Харькове 28 августа: умеренное тепло и порывы ветра

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Метеорологическая обстановка в Харьковской области продолжает радовать относительно комфортными показателями без существенных осадков. В пятницу регион будет под влиянием умеренно теплого воздуха и ощутимого северо-восточного ветра. Впрочем, синоптики предупреждают, что такая свежесть продержится недолго, ведь на стыке лета и осени жара начнет наращивать обороты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 28 августа

В пятницу, 28 августа, в Харьковской области предполагается облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, а ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с.

По области: в ночные часы температура воздуха будет +11…+16 °С. Днем столбики термометров поднимутся до приятных и умеренных +20…+25 °С.

В Харькове: ночные показатели окажутся в пределах +12…+14 °С, осадков не прогнозируют. Днем ожидается сухая и комфортная погода, а воздух прогреется до +22…+24 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие экстремальной жары, пожарная опасность на территории Харьковской области 28 августа остается крайне напряженной. По данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс угрозы зафиксирован в большинстве районов: Харькове, Золочево, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке, Изюме и Лозовой. В то же время в Берестине действует средний (третий) уровень. Спасатели призывают жителей области воздержаться от использования открытого огня на природе.

Прогноз на 29 августа – 1 сентября

В конце недели и начале сентября в регион вернется полноценное летнее тепло :

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29 августа: ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +11…+16 °С, а днем воздух прогреется до +23…+28 °С.

30 августа: сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменит направление на восточное, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +12…+17 °С, днем столбики термометров достигнут +24…+29 °С.

31 августа: ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков (+13…+18 °С), а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь при температуре +25…+30 °С. Ветер южный, 5-10 м/с.

1 сентября: в первый день осени прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночная температура будет +13…+18 °С, а днем ожидается настоящая летняя жара — от +26 °С до +31 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области школы готовят к новому учебному году с учетом ситуации безопасности. В Лозовой в сентябре откроют подземную школу около 650 детей. Она будет работать в две смены и будет иметь необходимые условия для обучения. Еще одно укрытие подготовили в лицее Алексеевского общества, где смогут учиться более 250 школьников.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов поздравил украинцев с 35-летием Независимости. Он подчеркнул, что свобода, мир и право самостоятельно определять будущее страны имеют особую цену для украинцев. По его словам, именно за возможность жить в своем государстве и строить его будущее идет борьба. Он также пожелал Украине выстоять и развиваться.