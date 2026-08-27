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Головна Харків Прохолода тримається на Харківщині: прогноз на завтра

Прохолода тримається на Харківщині: прогноз на завтра

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27 серпня 2026 18:27
Погода у Харкові 28 серпня: помірне тепло та пориви вітру
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Метеорологічна обстановка в Харківській області продовжує радувати відносно комфортними показниками без істотних опадів. У п'ятницю регіон перебуватиме під впливом помірно теплого повітря та відчутного північно-східного вітру. Втім, синоптики попереджають, що така свіжість протримається недовго, адже на стику літа та осені спека знову почне нарощувати оберти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, на Харківщині передбачається хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується, а вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с.

  • По області: у нічні години температура повітря становитиме +11…+16 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до приємних та помірних +20…+25 °С.
  • У Харкові: нічні показники опиняться в межах +12…+14 °С, опадів не прогнозують. Удень очікується суха та комфортна погода, а повітря прогріється до +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на відсутність екстремальної спеки, пожежна небезпека на території Харківської області 28 серпня залишається вкрай напруженою. За даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас загрози зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці, Ізюмі та Лозовій. Водночас у Берестині діє середній (третій) рівень. Рятувальники закликають жителів області утриматися від використання відкритого вогню на природі.

Прогноз на 29 серпня – 1 вересня

Наприкінці тижня та на початку вересня в регіон повернеться повноцінне літнє тепло

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  • 29 серпня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +23…+28 °С. 
  • 30 серпня: збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок на східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +12…+17 °С, удень стовпчики термометрів сягнуть +24…+29 °С. 
  • 31 серпня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів (+13…+18 °С), а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ при температурі +25…+30 °С. Вітер південний, 5–10 м/с.
  • 1 вересня: у перший день осені прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +13…+18 °С, а вдень очікується справжня літня спека — від +26 °С до +31 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині школи готують до нового навчального року з урахуванням безпекової ситуації. У Лозовій у вересні відкриють підземну школу для близько 650 дітей. Вона працюватиме у дві зміни та матиме необхідні умови для навчання. Ще одне укриття підготували в ліцеї Олексіївської громади, де зможуть навчатися понад 250 школярів.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов привітав українців із 35-ю річницею Незалежності. Він наголосив, що свобода, мир і право самостійно визначати майбутнє країни мають для українців особливу ціну. За його словами, саме за можливість жити у своїй державі та будувати її майбутнє триває боротьба. Він також побажав Україні вистояти та розвиватися.

Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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