Подозреваемый в зале суда во время заседания. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области установили личность российского военнослужащего, причастного к пыткам и убийству мирных жителей Изюмского района. Во время оккупации захватчик вместе с сообщниками похитил двух мужчин, которые были родственниками. По данным следствия, россияне несколько дней издевались над пленными, а затем убили их.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Российский оккупант, который пытал и расстреливал украинцев. Фото: Харьковская областная прокуратура

Похищение и пытки

По данным следствия, к преступлению причастен 29-летний уроженец Луганска с позывным "Ураган". В 2022 году он в составе российских войск участвовал в оккупации Изюмского района. Вместе с сообщниками он похищал местных жителей, от которых оккупанты пытались получить информацию об участниках АТО/ООС, территориальной обороны и людях с проукраинской позицией. Среди потерпевших были 49-летний житель села Диброва и его 21-летний пасынок. Оккупанты незаконно удерживали мужчин в застенке, которую обустроили в здании Изюмского райуправления полиции. В течение трех дней захватчики избивали их, пытали электрическим током и имитировали казнь.

Убийство мирных жителей

После пыток российские захватчики отпустили мужчин, однако впоследствии снова их похитили. По версии следствия, "Ураган" расстрелял отчима и пасынка в лесу недалеко от села Капитоловка. Оба мужчины погибли.

Что грозит россиянину за расстрел украинцев

Российскому военному заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Следователи также устанавливают личности пяти других оккупантов, причастных к преступлению.

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Другие дела о пытках украинцев в Харьковской области

Ранее, 18 июня, в Харьковской области российского военного приговорили к пожизненному заключению за расстрел гражданской семьи. В марте 2022 года вблизи села Дементеевка оккупант открыл огонь по автомобилю, в котором семья пыталась эвакуироваться. Отец и его девятилетняя дочь погибли, а мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения.

Также в сентябре в Харьковской области в суд было передано дело девяти российских военных, которых обвиняют в систематических химических атаках против украинских защитников. Все обвиняемые находятся в розыске. За применение запрещенных средств ведения войны им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, 5 мая в Харьковской области россиянина приговорили за пытки гражданских лиц во время оккупации Волчанска. Оккупант вместе с сообщниками незаконно задержал мужчину и женщину. Захватчики избивали потерпевших, применяли электрический ток и угрожали убийством. Суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы.