Підозрюваний у залі суду під час засідання. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині встановили особу російського військового, причетного до катування та вбивства мирних жителів Ізюмського району. Під час окупації загарбник разом зі спільниками викрав двох чоловіків, які були родичами. За даними слідства, росіяни кілька днів знущалися з полонених, а згодом їх убили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Російський окупант, який катував і розстрілював українців. Фото: Харківська обласна прокуратура

Викрадення та катування

За даними слідства, до злочину причетний 29-річний уродженець Луганська з позивним "Ураган". У 2022 році він у складі російських військ брав участь в окупації Ізюмського району. Разом зі спільниками він викрадав місцевих жителів, від яких окупанти намагалися отримати інформацію про учасників АТО/ООС, тероборони та людей із проукраїнською позицією. Серед потерпілих були 49-річний житель села Діброва та його 21-річний пасинок. Окупанти незаконно утримували чоловіків у катівні, яку облаштували в будівлі Ізюмського райуправління поліції. Протягом трьох днів загарбники били їх, катували електричним струмом та імітували страту.

Вбивство мирних жителів

Після катувань російські загарбники відпустили чоловіків, однак згодом знову їх викрали. За версією слідства, "Ураган" розстріляв вітчима та пасинка в лісі поблизу села Капитолівка. Обидва чоловіки загинули.

Що загрожує росіянину за розстріл українців

Російському військовому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваного в розшук. Слідчі також встановлюють особи п'ятьох інших окупантів, причетних до злочину.

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Інші справи про катування українців на Харківщині

Раніше, 18 червня, на Харківщині російського військового засудили до довічного ув'язнення за розстріл цивільної родини. У березні 2022 року поблизу села Дементіївка окупант відкрив вогонь по автомобілю, в якому родина намагалася евакуюватися. Батько та його дев'ятирічна донька загинули, а мати й 17-річний син зазнали тяжких поранень.

Також у вересні на Харківщині до суду передали справу дев'ятьох російських військових, яких звинувачують у систематичних хімічних атаках проти українських захисників. Усі обвинувачені перебувають у розшуку. За застосування заборонених засобів ведення війни їм загрожує від восьми до 12 років ув'язнення.

Крім цього, 5 травня на Харківщині росіянина засудили за катування цивільних під час окупації Вовчанська. Окупант разом зі спільниками незаконно затримав чоловіка та жінку. Загарбники били потерпілих, застосовували електричний струм і погрожували вбивством. Суд призначив росіянину 12 років позбавлення волі.