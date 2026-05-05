Ракетный обстрел Харьковщины: данные о последствиях и жертвах

Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 5 мая российские войска ударили ракетами и дронами по Харькову и области. Есть погибший и несколько пострадавших. В городе повреждены здания и транспорт. Все обстоятельства атак еще устанавливаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Харькову

Ракетный удар пришелся на Основянский район города. Там повреждены складское помещение и автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также город атаковали беспилотники. Попадание зафиксировали в Холодногорском районе. На месте работали медики и спасатели. Известно о пострадавшем человеке. 55-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, ей оказали помощь на месте.

Попадание на Изюмщине

В Изюмском районе ракета попала в территорию предприятия. Погиб работник. Еще два человека пострадали — это сотрудник ГСЧС и охранник. Их госпитализировали. Из-за удара также повреждены жилые дома рядом. Объемы разрушений уточняются.

Расследование атак

Правоохранители открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях. Следователи фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства.

