Ракетний обстріл Харківщини: дані про наслідки та жертв

Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 5 травня російські війська вдарили ракетами та дронами по Харкову й області. Є загиблий і кілька постраждалих. У місті пошкоджені будівлі та транспорт. Усі обставини атак ще встановлюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Харкову

Ракетний удар припав на Основ’янський район міста. Там пошкоджено складське приміщення та автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Також місто атакували безпілотники. Влучання зафіксували в Холодногірському районі. На місці працювали медики та рятувальники. Відомо про постраждалу людину. 55-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці.

Влучання на Ізюмщині

У Ізюмському районі ракета влучила в територію підприємства. Загинув працівник. Ще двоє людей постраждали — це співробітник ДСНС та охоронець. Їх госпіталізували. Через удар також пошкоджені житлові будинки поруч. Обсяги руйнувань уточнюють.

Розслідування атак

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. Слідчі фіксують наслідки обстрілів і збирають докази.

