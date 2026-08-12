Нападение на Балаклею: трое человек пострадали, возникли пожары

Последствия удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 12 августа российские войска дважды атаковали Балаклею в Изюмском районе Харьковской области. Первый удар пришелся на двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты вновь нанесли удар по жилому кварталу. По предварительным данным, пострадали три человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Первый удар

В результате первого ракетного удара в двухэтажном жилом доме загорелись крыша и одна из квартир. На место происшествия прибыли спасатели, медики и правоохранители.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Повторная атака

Впоследствии российские войска нанесли еще один ракетный удар по жилому сектору Балаклеи. Повреждены многоэтажные и частные дома. В одном из поврежденных зданий также возник пожар. На месте работали оперативные подразделения ГСЧС, офицер-спасатель общины, медики и правоохранители. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.

Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Удары по Харькову и области

В Черкасской Лозовой зафиксировали попадание беспилотника, сообщил глава Малоданильской общины Александр Гололобов. Также россияне нанесли удар по лицею в Золочеве около 02:10, рассказал руководитель СВА Виктор Коваленко. На месте возник пожар.

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Кроме того, после 9 утра оккупанты нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно в многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков продолжает жить под постоянными российскими обстрелами и в то же время готовится к новому отопительному сезону и учебному году. В городе не планируют останавливать общественный транспорт во время тревог, но уже ввели новые протоколы безопасности. Также продолжается работа над защитой от FPV-дронов, строительством подземных школ и модернизацией систем энергоснабжения.