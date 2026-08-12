Атака на Балаклію: троє людей постраждали, є пожежі

Наслідки удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вранці 12 серпня двічі атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області. Перший удар припав на двоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Згодом окупанти повторно вдарили по житловому сектору. За попередніми даними, постраждали троє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

Перший удар

Унаслідок першого ракетного удару в двоповерховому житловому будинку загорілися дах та одна з квартир. На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Повторна атака

Згодом російські війська завдали ще одного ракетного удару по житловому сектору Балаклії. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. В одній із пошкоджених будівель також виникла пожежа. На місці працювали оперативні підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей.

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Удари по Харкову та області

У Черкаській Лозовій зафіксували влучання безпілотника, повідомив очільник Малоданиліаської громади Олександр Гололобов. Також росіяни поцілили по ліцею у Золочеві близько 02:10, розповів керівник СВА Віктор Коваленко. На місці виникла пожежа.

Читайте також:

Крім того, після 9 ранку окупанти вдарили БпЛА по Київському району Харкова. Зафіксували влучання на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вранці 9 серпня російські війська завдали удару по житловій забудові. Одне з влучань припало безпосередньо у багатоповерховий будинок. За останніми даними, одна людина загинула, ще 18 постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що Харків продовжує жити під постійними російськими обстрілами та водночас готується до нового опалювального сезону й навчального року. У місті не планують зупиняти громадський транспорт під час тривог, але вже запровадили нові протоколи безпеки. Також триває робота над захистом від FPV-дронів, будівництвом підземних шкіл і модернізацією систем енергозабезпечення.