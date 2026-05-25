Ракетный удар по Харьковщине: есть погибший и раненые

Пожар после удара по Харьковщине. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Сегодня днем, 25 мая, российские войска ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине. Попадание произошло по гражданскому предприятию. Есть погибший и раненые. Информация о последствиях еще уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Дергачам

Жертвы атаки

В результате удара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают. Еще шесть человек получили ранения. В частности известно о 57-летнем мужчине и 39-летней женщине. Им оказывают медицинскую помощь. Информация о количестве пострадавших еще проверяется.

Работа служб

На месте работают экстренные службы. Они ликвидируют последствия удара и уточняют все детали атаки.

Что известно об атаке

Тревогу в Харькове и области объявили в 11:52. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Харьковщины. Взрыв прогремел около 11:57, его было слышно и в областном центре.

Ночные обстрелы

В ночь на 25 мая российские войска массированно атаковали Харьковщину с использованием беспилотников различных типов, в результате чего есть разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. В частности, около 04:45 враг нанес удар по селу Петровка Купянского района — предварительно, с помощью FPV-дрона, ранения получил 44-летний мужчина. Ранее, около 22:35, в Богодухове российский дрон типа "Молния" попал в крышу частного дома, из-за чего острую реакцию на стресс получили супруги и их 5-летняя дочь. Всего в течение дня оккупанты активно атаковали Богодухов беспилотниками: по данным прокуратуры, в результате этих ударов пострадали 13 человек и было повреждено 15 автомобилей. Кроме этого, около 23:30 под вражеским огнем оказалась Чугуевская громада, где беспилотники попали по территории частного предприятия. На месте попадания вспыхнул пожар, который полностью уничтожил три единицы гражданского транспорта.

