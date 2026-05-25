Ракетний удар по Харківщині: є загиблий та поранені

Пожежа після удару по Харківщині. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

Сьогодні вдень, 25 травня, російські війська вдарили ракетою по Дергачах на Харківщині. Влучання сталося по цивільному підприємству. Є загиблий і поранені. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Дергачах

Жертви атаки

Внаслідок удару загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Ще шестеро людей отримали поранення. Зокрема відомо про 57-річного чоловіка і 39-річну жінку. Їм надають медичну допомогу. Інформація про кількість постраждалих ще перевіряється.

Робота служб

На місці працюють екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки удару та уточнюють усі деталі атаки.

Що відомо про атаку

Тривогу у Харкові та області оголосили об 11:52. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Харківщині. Вибух пролунав близько 11:57, його було чутно й в обласному центрі.

Нічні обстріли

В ніч на 25 травня російські війська масовано атакували Харківщину з використанням безпілотників різних типів, внаслідок чого є руйнування та постраждалі серед цивільного населення. Зокрема, близько 04:45 ворог завдав удару по селу Петрівка Куп’янського району — попередньо, за допомогою FPV-дрона, поранення отримав 44-річний чоловік. Раніше, близько 22:35, у Богодухові російський дрон типу "Молнія" влучив у дах приватного будинку, через що гостру реакцію на стрес отримали подружжя та їхня 5-річна донька. Загалом протягом дня окупанти активно атакували Богодухів безпілотниками: за даними прокуратури, внаслідок цих ударів постраждали 13 людей та було пошкоджено 15 автомобілів. Окрім цього, близько 23:30 під ворожим вогнем опинилася Чугуївська громада, де безпілотники поцілили по території приватного підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа, яка повністю знищила три одиниці цивільного транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, російські війська продовжують атакувати цивільний транспорт на Харківщині FPV-дронами. Внаслідок одного з таких ударів 21 травня загинув водій вантажівки. Після влучання автомобіль перекинувся та загорівся.

Також Новини.LIVЕ писали, що упродовж доби, 22 травня, російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові будинки, цивільні автомобілі, кафе та адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.