Ракетный удар по Харьковщине: количество жертв растет (фото)

Последствия обстрела Харьковщины.

Сегодня днем, российская ракета ударила по гражданскому предприятию в Дергачах на Харьковщине. Количество погибших и пострадавших растет. В больницах более 15 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Последствия удара

Вражеский ракетный удар по Дергачам произошел по территории гражданского предприятия. Из-за взрыва повреждены складские помещения, грузовики и легковые автомобили. После атаки на территории предприятия возник пожар. К ликвидации последствий привлекались оперативные подразделения ГСЧС, пиротехнический расчет и офицеры-спасатели громады.

Поврежденное здание.

Жертвы атаки

Сначала было известно о гибели 68-летнего мужчины. Позже стало известно, что умер также 25-летний мужчина. Таким образом количество жертв атаки возросло до двух. В результате обстрела пострадали 22 человека. В больницы госпитализировали 17 человек со взрывными ранениями — 15 мужчин и двух женщин. По словам медиков, трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Еще двум людям помощь оказали на месте. У 47-летней женщины и 74-летнего мужчины зафиксировали острую реакцию на стресс.

Разрушения в помещении.

Что известно об обстреле

В 11:52 в Харькове и области зазвучала сирена воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности ударов баллистикой, а вскоре зафиксировали скоростную цель, которая двигалась на Харьковщину. Уже через пять минут, около 11:57, в областном центре и регионе прогремел взрыв. Отбой объявили в 13:31.

Выбитые окна.

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьковскую область дронами, авиацией и FPV-беспилотниками. Под ударами были Харьков, Богодухов, Чугуевская громада, Купянский район и приграничные населенные пункты. Есть раненые мирные жители, повреждены дома, транспорт, склады и агропредприятия.

Также Новини.LIVE писали, что 23 мая, россияне атаковали 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били по региону дронами различных типов, ракетами и авиабомбами. В результате обстрелов погибли три человека, еще десять жителей пострадали.