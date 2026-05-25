Ракетний удар по Харківщині: кількість жертв зростає (фото)

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні вдень, російська ракета вдарила по цивільному підприємству у Дергачах на Харківщині. Кількість загиблих та постраждалих зростає. У лікарнях понад 15 осіб, троє з них — у важкому стані. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки удару

Ворожий ракетний удар по Дергачах стався по території цивільного підприємства. Через вибух пошкоджені складські приміщення, вантажівки та легкові автомобілі. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучались оперативні підрозділи ДСНС, піротехнічний розрахунок та офіцери-рятувальники громади.

Пошкоджена будівля. Фото: Харківська ОВА

Жертви атаки

Спочатку було відомо про загибель 68-річного чоловіка. Пізніше стало відомо, що помер також 25-річний чоловік. Таким чином кількість жертв атаки зросла до двох. Унаслідок обстрілу постраждали 22 людини. До лікарень госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями — 15 чоловіків та двох жінок. За словами медиків, троє чоловіків перебувають у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості.

Ще двом людям допомогу надали на місці. У 47-річної жінки та 74-річного чоловіка зафіксували гостру реакцію на стрес.

Читайте також:

Руйнації в приміщені. Фото: Харківська ОВА

Що відомо про обстріл

Об 11:52 у Харкові та області залунала сирена повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку ударів балістикою, а невдовзі зафіксували швидкісну ціль, що рухалася на Харківщину. Вже за п'ять хвилин, близько 11:57, в обласному центрі та регіоні прогримів вибух. Відбій оголосили об 13:31.

Вибиті вікна. Фото: Харківська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби російські війська атакували Харківщину дронами, авіацією та FPV-безпілотниками. Під ударами були Харків, Богодухів, Чугуївська громада, Куп’янський район і прикордонні населені пункти. Є поранені мирні жителі, пошкоджені будинки, транспорт, склади та агропідприємства.

Також Новини.LIVE писали, що 23 травня, росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били по регіону дронами різних типів, ракетами та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще десятеро мешканців постраждали.