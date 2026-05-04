Ракетный удар по Харьковщине: первые фото последствий атаки

Уничтоженное авто. Фото: Харьковская ОВА

Днем, 4 мая, российские войска ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Мерефы, что на Харьковщине. В результате атаки есть погибшие и раненые. Спасатели и медики продолжают работать на месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Подробности удара

Ракета попала по гражданскому объекту днем, 4 мая. В результате удара повреждена инфраструктура и здания рядом. На месте возникли разрушения, работают экстренные службы. Точный характер объекта уточняется.

Жертвы удара

В результате атаки погибли пять человек — двое мужчин в возрасте 50 и 63 года и трое женщин в возрасте 74, 41 и 52 года. Известно о по меньшей мере 18 раненых. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, еще 12 имеют травмы средней тяжести. У двух — острая реакция на стресс. Всем оказывают медицинскую помощь.

Работа служб

На месте работают спасатели, полиция и медики. Они разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация остается под контролем экстренных служб.

Удар по Безлюдовке

Враг также атаковал Безлюдовку на Харьковщине, применив беспилотник. По предварительным данным, попадание зафиксировано в районе частной жилой застройки. В результате удара пострадала 48-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс, медицинскую помощь ей оказали на месте. Кроме того, помощь медиков получили еще двое местных жителей — 69-летние мужчина и женщина. Они также пережили острую стрессовую реакцию, в госпитализации не нуждались. Известно о повреждении одного частного дома. На месте работают соответствующие службы, ликвидация последствий продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, что утром 4 мая около 04:40 российский беспилотник, предварительно типа "Ланцет", атаковал участок трассы Киев — Харьков — Довжанский. Удар произошел недалеко от села Каменная Яруга Чугуевского района. Дрон попал вблизи гражданского транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что утром 2 мая российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе зафиксировали попадание в автосалон и на территорию автозаправочной станции. На местах сейчас работают экстренные службы.